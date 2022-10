«Esta es una buena ópera para quien no haya escuchado una»

Antonio Gandía interpreta a Frondoso en Fuenteovejuna, la ópera de Jorge Muñiz con libreto de Javier Almuzara que estrenó la temporada de Ópera de Tenerife el martes pasado. Tras el éxito de esta primera función, aún restan dos oportunidades más para ver el espectáculo basado en la inmortal comedia de Lope de Vega. El tenor habla en esta entrevista de los retos que ha tenido que afrontar para interpretar este papel y de las características de una producción en la que participa también la Orquesta Sinfónica de Tenerife, a las órdenes del maestro Santiago Serrate, y el Coro Titular Ópera de Tenerife, que dirige Carmen Cruz.

¿Qué se siente, profesionalmente, al trabajar en una producción estrenada hace apenas cuatro años aunque el texto de Fuenteovejuna se remonte a más de cuatro siglos?

Para mí es muy difícil porque es mi primera ópera contemporánea, es la primera que hago. Ha sido muy complicado. Hace cuatro meses que empecé a prepararla. Es muy difícil entonar esas notas tan espectaculares. Además, los ensayos son agotadores porque para mí, personalmente, es muy difícil. Y además, se da la circunstancia de que debuto en este rol pese a que muchos de mis compañeros la debutaron hace cuatro años en su estreno en Oviedo.

Es usted es de los pocos solistas que no participó en ese estreno tan recordado en Oviedo ¿Cómo ha encajado en este equipo?

Estoy muy contento con la experiencia. Hay compañeros que conocía de antes y otros que no pero estoy muy contento. Sobre todo estoy muy satisfecho con la respuesta del maestro, que me ha dicho que el papel me viene muy bien y que me viene perfecto. Me ha sorprendido porque yo aún tengo algunas dudas de tiempos y demás y me ha asegurado que estoy bien preparado, pese a ser mi primera vez en el rol. Con los compañeros ha ido todo perfecto, son excelentes y grandes profesionales. Es una producción donde me encuentro con mucho positivismo. Cuando hay tanta gente a tu lado que tu apoya, todo va mejor.

Hablaba de los exigente que ha sido preparar este papel, pero. ¿Cómo es su Frondoso?

Frondoso es un hombre sencillo, muy humano, enamorado de Laurencia y que es capaz de desafiar al poder defendiéndola contra el comendador. Arriesga su vida por ella, lo hace todo por ella. Yo creo que es el único que no le teme, que no tiene miedo al comendador. Hasta el punto de que llega a arriesgar su vida por ella.

La lucha contra la tiranía es, sin duda, el eje central de la obra que escribió Lope de Vega.

Exactamente, es una obra que tristemente es muy actual.

¿Es Fuenteovejuna una oportunidad para que los jóvenes se introduzcan en el mundo lírico?

Sí, es muy fácil de escuchar, de entender, y también es una buena ópera para empezar para el que no ha escuchado nunca una ópera. Tiene sonidos pegadizos, como dijo el compositor. Hay pop, hip-hop, boleros, etcétera. Toda esa música está metida dentro y se puede escuchar en esta ópera.

¿Qué tal con la Sinfónica y el recibimiento en el Auditorio de Tenerife?

Desde los compañeros a la dirección artística, el teatro, la orquesta, todos son fantásticos y maravillosos. Me encantaría volver a este Auditorio porque me siento un privilegiado por poder estar aquí porque todos me están tratando maravillosamente. Todos los trabajadores de Ópera de Tenerife son unos grandes profesionales. Me siento muy contento.

La puesta en escena también repite. ¿Qué nos puede adelantar al respecto?

Que es una puesta en escena espectacular y muy moderna.