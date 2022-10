«Trabajar con el compositor y el libretista vivos es fantástico y fuera de lo común»

La llegada del equipo de a las Islas fue un poco accidentada...

Sí. Es mi primera vez en Ópera de Tenerife y la llegada coincidió con la tormenta de hace unas semanas. No pudimos empezar los ensayos cuando debíamos. Yo venía de Barcelona y no pudimos aterrizar ni en Tenerife norte ni en el sur. Nos llevaron luego a Lanzarote y allí nos dijeron que volvíamos a Barcelona. Luego, claro, estaba todo lleno y al día siguiente aún había tormenta, no pude volar hasta tres días después.

Usted ya estuvo en el estreno de Fuenteovejuna de 2018 en Oviedo, ¿cómo fue?

Sí. La verdad es que fue duro porque a mí me avisaron un mes antes de que empezaran los ensayos. Canceló la soprano que lo tenía que hacer. Éramos dos repartos y una de la dos sopranos canceló un mes antes. Me avisaron a mí y, claro, me lo estudié en un mes. Estamos hablando de una obra que es un papel protagonista, que es largo, exigente, difícil y donde no había ninguna referencia previa. Todo era nuevo, un estreno absoluto. Fue duro el proceso pero, a la vez, a mí me encantan los retos, aprendo fácil y soy rápida. Al final, fue un reto muy gratificante el poder hacerlo.

El compositor de la obra, Jorge Muñiz, asegura que Fuenteovejuna era una historia perfecta para convertirse en una ópera.

Sí. Es un clásico y la historia tiene mucha fuerza en contra de la tiranía y en contra del abuso sexual hacia las mujeres, temas todos muy de actualidad.

¿Cómo afronta su personaje de Laurencia?

Es muy exigente vocalmente, tiene muchos intervalos melódicos y es muy dramático. Claro, la historia en sí tiene ese dramatismo. Es un personaje muy fuerte a la hora de decir las cosas, es una mujer fuerte, joven y valiente. Para ella una de las cosas más importantes es su honra –también por la época en la que fue escrita–. Está enamorada de Frondoso, que es un buen hombre. Pero ella no quiere palabras, quiere hechos, quiere que el hombre se comprometa y se case con ella. Es algo totalmente opuesto a lo que es el comendador, un hombre que dispone de las mujeres a su antojo, con halagos, regalos o abusando directamente de ellas. Le da igual cómo porque para él son suyas tanto las tierras como sus habitantes. El comendador va persiguiéndola. Ella, por el momento, lo va sorteando y dice que a ella no le va a pasar como a las demás, es un poco chula (bromea). Después de varios intentos de violación, se casa con Frondoso y el día de la boda finalmente la rapta y la viola. Es una mujer herida que en ese momento acumula mucha ira también hacia el pueblo porque para ella son cobardes que no hacen nada por proteger a sus habitantes. Al final los convence y es cuando el pueblo decide hacer justicia por su mano y matar al comendador.

Estamos hablando de una ópera contemporánea con tipos muy variados de música, algo fuera de lo común…

Sí, es una sorpresa porque aunque sea contemporánea es una música que entra muy bien. Se oye bien, tiene muchos tipos de ritmos. Hay hip hop, funk y también bastante melodías y ritmos españoles. Es muy variada y pese a que se trata de un lenguaje contemporáneo, que no es clásico, es fácil se seguir y va a gustar mucho.

¿Qué tal los ensayos?

Muy bien. Muy intensos pero el equipo es estupendo. Muchos repetimos del estreno de Oviedo y se está fenomenal en el Auditorio, es precioso y la acústica es muy buena. Desde el primer ensayo en el escenario hemos notado que se canta muy bien. Hicimos muy buena piña desde el estrenó en Oviedo, era una obra que no se había hecho nunca y todos nos implicamos mucho. Fueron muchas horas de ensayo para ponerlo todo junto. Trabajar con el compositor y el libretista vivo es fantástico, algo que normalmente no se puede hacer con las obras clásicas.

Tras su paso por Tenerife, ¿cuál será su próximo proyecto?

Tengo algunas semanas en casa por delante para preparar nuevos proyectos. Será un periodo de estudio, que es siempre necesario. Los cantantes necesitamos tiempo para preparar los roles.