Jota Linares: «La muerte es fea y existe un gran interés por silenciarla»

Este es un Jota Linares nuevo, ¿no?

Es un Jota Linares renovado, un Jota 2.0 [ríe]. Lo importante es contar historias, no el formato que elijas para hacerlo... Ir a por este proyecto me daba mucho respeto. Sobre todo, porque lo quería hacer bien. Ya llevaba unos cuantos años fantaseando con escribir una novela, aunque no de cualquier manera. El hecho de ser un buen lector me quitó unos cuantos miedos de encima pero yo me he formado para ser director de cine: creí que esta debía ser contada a través de un libro y me lancé.

¿En este caso la historia ha ganado el pulso al formato?

Al final lo más importante es que las emociones lleguen intactas a las personas que las reciben y en El último verano antes de todo (Planeta) hay mucha ficción, pero también una carga autobiográfica muy considerable. Me apetecía que el público, perdón, que el lector [se disculpa por tener un pie en el cine y el otro en la literatura] sintiera que esta trama, en la que hay una generosa dosis de verdad, le pertenecía.

¿La parte autobiográfica tiene una carga emocional potente?

Es la historia de mi vuelta al pueblo en el que crecí después de estrenar mi primera película [Animales sin collar] para vivir los últimos días junto a mi madre. El libro aborda esa muerte, que es un asunto de lo que muchas veces nos cuesta hablar pero que debemos normalizar porque es ley de vida. Todos debemos pasar y superar ese mal trago, porque si no lo hacemos, mal asunto: significaría que nos hemos ido antes que ella...

¿Dolió recrearse en ese dolor?

[silencio] Fue duro, pero aún en un proceso tan cruel, como puede ser despedirse de una madre, existe algo que aporta luz en el último adiós a la persona que te dio la vida. En medio de tanta oscuridad es posible hallar una vía, que en el caso de las personas que creamos cultura, nos permite dar forma a un material que puede llegar a ser eterno. Sí. Sé que hay cierto egocentrismo en esta afirmación pero es que alguien tiene que mostrar a los lectores o espectadores ese momento... La muerte es fea y existe un gran interés por silenciarla. En esta novela ocurre justo lo contrario... La ficción es un arma poderosa para hablar de ese dolor y de cómo empezar de nuevo.

¿Pero leer sobre la muerte intimida?

Humildemente lo que busco es generar justo el efecto contrario, es decir, que cuando el lector termine de leer sienta vida...

¿No se expone mucho abriendo su vida en canal a los lectores?

No, creo que hay que transitar con normalidad por ese desdén porque, a pesar de lo mucho que lo quieran invisibilizar, eso forma parte de nuestra cultura. ¿En cuántos libros aparece un muerto? Lo distinto en El último verano antes de todo no es que se hable de la muerte, sino cómo se habla de ella... Yo no me expongo más que otra persona que haya pasado por una situación idéntica a la mía.

¿Es una novela negra?

El hilo conductor de la historia es el hallazgo del cadáver de un vecino de mi pueblo que aparece flotando en el pantano... Para transformar la verdad en algo más interesante decidí armar un puzle repleto de misterios en torno a ese suceso. Sé que eso suena demasiado cinematográfico pero es algo que aprendí trabajando junto a Roberto Pérez Toledo...

En paz descanse... ¿Qué aprendió del cineasta lanzaroteño?

A no rendirme cuando viene algo inesperado. Además de tener un don para el cine, su lucha por llegar a lugares que estaban limitados por su estado físico era impresionante. He conocido pocas personas que tuvieran un espíritu de lucha tan desarrollado como Roberto. Escucharlo suponía entrar en una dimensión reservada a los que tienen la vida bajo control.

¿Usted viene para quedarse?

Vengo a contar historias. Unas veces lo haré detrás de una cámara y otras a través de las páginas de un libro. Lo que sí le digo es que no me voy a hacer escritor por un día. Los procesos creativos son como la noche y el día, pero los dos me divierten. Ambos géneros son compatibles, solo hace falta tener un poco de intuición a la hora de decidir.

Sí, pero no es lo mismo escribir un guion que una novela.

Lo sé... Sus formas y los tiempos son distintos pero es posible identificar puntos de encuentro donde una novela deja de ser una novela para convertirse en una teleserie o en una película.

¿Usted quiso ser periodista?

Estudié periodismo, pero enseguida me di cuenta de que las cámaras que a mí me gustaban no eran las de un plató de televisión sino las que construyen historias. Respeto a los periodistas, sobre todo a los buenos periodistas, porque sé que es un oficio de entrega total pero yo opté por poner mi imaginación al servicio del cine, primero, y ahora de la literatura.

Entonces, ¿va a tener un pie en cada sitio?

Y en algún sitio más [Jota Linares ha dirigido spots publicitarios para El Corte Inglés, Fairy o Carrefour] porque a veces lo importante no es crear. Lo decisivo en esta vida es encontrar al cliente que te compre una idea. ¡Hay que hacer caja!