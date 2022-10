«Los libreros no esperaron a que les sacaran las castañas del fuego»

Llega a Tenerife para mantener un encuentro con la escritora Marta Sanz en la Feria del Libro de La Laguna.

Sí. Coincido mucho con ella. Tenemos una muy buena relación con ella y con su marido Chema. Espero que la conversación sea interesante.

De feria en feria, usted acaba de ser elegida la primera mujer que dirige la Feria del Libro de Madrid que, junto a la de Sant Jordi, es quizás la más importante del país.

La verdad es que es una gran responsabilidad. Son ferias, la de Madrid y la de Barcelona –como la de Tenerife o Las Palmas– populares. Es decir, no entran en la misma división o categoría de ferias como Frankfurt o Londres, ni siquiera la de Guadalajara en México. Las nuestras, las españolas, son diferentes y hay directoras de ferias del libro en otros sitios pero efectivamente en sus más de 80 años de historia Madrid nunca había tenido una. Era una cosa rara que había que cambiar y aquí estamos para hacerlo.

Como periodista habrá estado mil veces trabajando en la Feria del Libro y ahora le toca verlo desde el otro lado...

Tengo mucho la sensación de esos aficionados al fútbol que desde las gradas silban al entrenador o al seleccionador porque lo hacen mal. Yo también creía que había cosas que se podían cambiar pero cuando estas dentro es verdad que la perspectiva cambia. En cualquier caso, lo que ocurre básicamente es que quienes visitamos la feria tenemos una imagen, que es real, de librerías y editoriales vendiendo, de gente amante de los libros, de autores que firman, de lectores que se acercan... Cuando te incorporas a la organización hay una parte de gestión mucho más dura y mucho menos glamurosa que es fundamental para que el trabajo salga bien.

Una de las cosas más importantes para sacar adelante una feria de este calado es la sensibilidad con los libreros, que son el alma de estos encuentros.

En el caso particular de Madrid, los libreros no solo son grandes protagonistas sino que son, entre comillas, los dueños de la feria. La Feria del Libro de Madrid pertenece al Gremio de Librerías de Madrid. Está abierta también a distribuidores, editores e instituciones, obviamente, pero los propietarios de la marca son los libreros. De hecho, yo dependo del Gremio de Librerías de Madrid así que en este caso su protagonismo es evidente y su importancia innegable.

Es un sector formado por auténticos héroes que viven crisis tras crisis manteniendo el tipo. ¿Encuentros así son tan determinantes para ellos y su supervivencia?

Sí, para todos los que participan en la Feria del Libro las ventas que se producen durante esos días son fundamentales para sus números finales. Hay que pensar en que algunos de los participantes en la Feria del Libro de Madrid pueden llegar a hacer un 15% de su facturación anual en esos 17 días. En Sant Jordi es menos espectacular porque es solo un día pero el fenómeno también se reproduce. Es cierto, no obstante, que los libreros en los últimos tiempos –y la pandemia les permitió demostrarlo– han cambiado mucho su actitud. Tienen buenas razones para quejarse de su situación en los últimos tiempos y ahora saben que para ganarse la confianza de los lectores lo que hay que hacer es proponer. Ese es el cambio de mentalidad que se ha producido en los últimos tiempos. Durante la pandemia, los libreros no esperaron a que nadie viniera a sacarles las castañas del fuego. Hubo un cambio de mentalidad que les funcionó muy bien porque durante la pandemia las librerías siguieron trabajando. Se han dado cuenta de que no basta con estar en la librería y ofrecer un buen producto sino que hay que atraer a todos los que pasan, convertirse en actores principales de la vida cultural en sus respectivos barrios y de que hay que trabajar en equipo. De ahí la creación de la web todostuslibros.com, una plataforma que funciona muy bien y es la manera que tienen los libreros de toda España de plantar cara a plataformas como Amazon.

¿Las ferias han cambiado después de ese año y medio en el que no pudieron celebrarse?

La del 20 no se celebró y la del 21 se celebró pero en unas condiciones muy diferentes a las normales. La de Madrid es una feria que ronda las 400 casetas, es abierta y hubo que cerrarla, era todo raro. La feria del pasado mayo fue ya grande, tuvimos 3.100.000 visitas en 17 días y la que estamos preparando para el año que viene tiene que seguir por esa línea. Estamos en un parque que no es solamente un jardín histórico sino que pertenece a un eje que es Patrimonio Mundial. Por lo tanto tenemos que ser tremendamente respetuosos con el espacio. Pero la feria tiene una vocación popular que es innegable. Queremos que la gente venga a vernos, que venga a pasearse entre libros y, si compran libros, miel sobre hojuelas.

¿Cómo se diseña una feria en un panorama donde, además, se vive un florecer de la literatura hecha por mujeres?

Es verdad que las encuestas dicen que las mujeres leen más, sobre todo literatura. Hay más escritoras y desde luego hay más traductoras, muchísimas editoras. Los equipos de comunicación de las editoriales están integrados prácticamente por mujeres. La presencia de la mujer en el mundo editorial no es testimonial, es masiva, decisiva. Sin embargo, un estudio de este año en la feria nos muestra que nuestros visitantes son al 50% hombres, 50% mujeres. Un poco por encima los hombres. Esto quiere decir que efectivamente los hombres también leen, algo que es una obviedad y que no es necesario subrayar, pero sobre todo que siendo un sitio donde mucha gente viene a ver y cotillear, y tan cotillas son unos como las otras. Así que estamos trabajando para todos.Tenemos un interés especial por el público lector y comprador pero es evidente que la feria es mucho más que gente que lee y compra libros.