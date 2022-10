Keroxen despega con las entradas para la primera jornada de conciertos de esta edición y ya pueden adquirirse los abonos completos a un precio reducido de 69 euros en la plataforma de ventas ..

Son trece los años que el festival inunda de sonoridad el Espacio Cultural el Tanque en un encuentro multidisciplinar de artistas consagrados a nivel internacional. La jornada inaugural empieza el sábado 22 de octubre con Gaf & The Love Supreme Arkestra, Rob Mazurek, Kiki Hitomi y Mc Yallah + Debmaster.

Siete jornadas consecutivas, 28 conciertos y seis residencias internacionales convierten este año en uno de los más extensos en la historia del festival de música electrónica con mayor proyección de Canarias.

De octubre a diciembre pasarán por el escenario la británica People Like Us; los suizos L’Eclair; el colectivo de Kampala, Nyege Nyege Showcase; los locales Tensö; la ugandesa MC Yallah & Debmaster, la también ugandesa Catu Diosis, los españoles Esplendor Geométrico, los británicos MadMadMad, el trompetista Rob Mazurek de Chicago, la estadounidense Liz Harris (Grouper), la banda británica rompedora A Place To Bury Strangers y Jako Maron que viene desde Isla Reunión, entre muchos otros nombres que completan el mundo ecléctico de Keroxen 2022.

El cartel de este año representa el espíritu transversal del festival con una imagen a cargo del artista Sema Castro. Keroxen es el festival que desde 2009 transforma el interior de un tanque de combustible, el Espacio Cultural El Tande Santa Cruz de Tenerife, en un lugar de encuentro donde convergen distintas disciplinas que estimulan la relación entre el arte y las personas. Hoy también funciona como sello discográfico y laboratorio de residencias artísticas.

El Festival Keroxen es posible gracias al apoyo del INAEM, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (@icdcultural) Gobierno de Canarias, Fondo React-Eu y Promotur Turismo Canarias S.A., Cabildo de Tenerife y Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, OAC.