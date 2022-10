Nina de Juan: "La música que has escuchado toda la vida te lleva a hacer las cosas como las haces"

Morgan ha logrado un hueco importante en el panorama musical español. Su nombre figura en el cartel del Noites do Porto, donde el 20 de octubre presentarán las canciones de su último álbum, 'The river and the stone', pero también recuperarán temas del pasado. Lo cuenta su cantante, Nina de Juan.

Siguen girando con 'The river and the stone'. ¿Qué les ha traído este disco?

Pues muchas cosas, y casi todas buenas. Para empezar, cuando sacamos el disco, la respuesta fue maravillosa. Recibimos un montón de cariño. Hemos hecho este disco un poco a fuego lento y fue muy guay que se valorase. Al poder presentarlo en salas y ahora en verano en festivales, ha ido creciendo y ha hecho que nuestro repertorio sea más variado. Ahora podemos hacer un viaje más largo. Ha enriquecido nuestras vidas y nuestra carrera.

Ese fuego lento fue también obligado por la pandemia.

Claro. Las circunstancias eran las que eran... Nosotros teníamos pensado parar, pero no tanto tiempo. Queríamos entrar al local y dar vueltas a las canciones, pero no sabíamos que íbamos a tener tantos meses para poder presentar todas las ideas que teníamos. Eso nos sirvió mucho para intentar ir a otros sitios, probar cosas que no son lo primero que te salen... Intentar llevarlo más allá porque siempre podíamos volver a la casilla de salida. Pudimos experimentar un poco dentro de nuestras posibilidades. Eso se oye en el disco.

Entre esas canciones se encuentran referencias a algunos artistas, ¿es algo que siempre aparece en el proceso creativo?

Sí, para nosotros es importante porque lo que has escuchado toda tu vida es tu 'background', lo que te lleva a hacer las cosas como las haces. Cada uno tiene sus influencias, no son todas iguales, y eso aporta mucho y es divertido a la hora de componer los temas. Hace el proceso muy interesante.

Esa conexión entre miembros se nota en disco y escenario. Hace diez años que nació Morgan, ¿cómo han logrado reforzarse como banda?

También somos amigos y vamos viviendo más cosas juntos. Este disco nos permitió ver que podíamos hablar más y conocernos incluso mejor. Vas haciendo una carrera musical, pero también compartes con tus amigos lo que te va pasando. Las experiencias nos acercan. Eso lo valoramos todos. Es una familia.

Ahora que 'The river and the stone' lleva muchos conciertos detrás, ¿qué canción le ha sorprendido del directo? ¿O no crea expectativas?

Pues no nos creamos muchas expectativas porque queremos que las canciones tengan su propia vida y sean las que nos sorprendan, tanto para bien como para no tan bien. Nos divierte tocarlas en directo, ver la reacción de la gente, que es distinta de un concierto a otro. Disfrutamos más de lo que pueda venir que esperar que venga algo.

¿Todavía le sorprende ver a miles de personas cantar sus canciones?

Sí. Creo que no nos vamos a acostumbrar nunca. Sabes que la gente puede conectar con una canción y te lo dicen también por las redes, pero vivirlo en el momento es bastante mágico. No me acostumbro.

Hace poco tocaron en A Coruña con Fito y muchas veces se le ha visto en el escenario con Quique González. ¿Esos vínculos musicales son parte de la esencia de Morgan?

Claro. Aprendemos un montón de esas experiencias, nos aportan mucho tanto musical como personalmente. Vas haciendo tu rango más alto, aprendes, miras y lo vives. Estamos muy agradecidos de haber podido vivir todas esas cosas.

Ahora les toca formar parte del Noites do Porto en el Muelle de la Batería.

Nos gustan mucho los directos y darlo todo. En A Coruña, además, desde el día 1 nos han cuidado maravillosamente. Tenemos muchas ganas de volver. Lo sentimos como casa.