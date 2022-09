Tegueste recupera el Festival Ropavieja

Dos años después de que el covid hiciera mella en el sector cultural, el municipio de Tegueste recupera al fin una de sus citas más emblemáticas: el Ropavieja Music Festival. Será el próximo 8 de octubre a partir de las 19:00 horas en la explanada que se encuentra junto a la Casa de Los Zamorano. El acceso será totalmente gratuito en una jornada que se completará con actividades paralelas previstas desde poco después del mediodía.

«Hemos vivido dos años de parón por la pandemia. El año pasado tuvimos la intención inicial de hacerlo pero dadas las circunstancias y las medidas que se exigían desistimos», explicó ayer uno de los organizadores del encuentro, Rumen Rodríguez.

Desde su nacimiento, este encuentro musical se ha caracterizado por dar cabida a las propuestas locales y por valorar especialmente los proyectos que se fraguan en las Islas. Este año no va a ser menos. El cartel de 2022 contará con la participación de artistas como Dactah Chando (reggae), Proyecto ANTI (fusión entre folclore y hip hop), Mollo & The Freestyle Poodoo Experts (rock, funk, soul), Lajalada & Aníbal Llarena (folk y electrónica), Néstor Rodríguez (rock and roll) y Marcel Dj, que se encargará de cerrar la velada con los grandes éxitos de la música electrónica de la década de los 90 y los 2.000. «Ropavieja apuesta por los grupos canarios, por la gente que desarrolla aquí sus proyectos y temas», insistió Rodríguez. Serán, en total, unas ocho horas seguidas de música en un entorno pensado para que toda la familia pueda disfrutar de las actividades. Además, el encuentro también fomenta valores como la conservación y el respeto por el medio ambiente. «Por este motivo se pondrán a la venta vasos reutilizables que solo se cobrarán con la primera consumición para evitar el uso innecesario de plásticos. Asimismo, se ubicarán diversos puntos de recogida y reciclaje de utensilios en la explanada». Además, la organización recomienda el uso de transporte público e informará de los horarios e itinerarios a través de sus redes sociales. «Es un entorno entrañable y amigable perfecto para disfrutar en familia», insistieron.

En ediciones anteriores, el Ropavieja ha programado a numerosos grupos canarios como Las Ratas, Brutalizzed Kids, 28º Sound System, OnoFreeFadar, Chubasco en el Ghetto, Soul Picoón, Ida Susal, Don Virgilio & Isaiah backed DJ Arrocín o Mandarrias Band.

Este 2022, concluyó Rodríguez, se dará cita en Tegueste «la calidad de muchos de los artistas canarios. Algunos como nuestro paisano Nestor Rodríguez o el proyecto de Lajalada y Aníbal Llarena».