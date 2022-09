Disney ha revelado este lunes un avance de las primeras imágenes de la película de dibujos animados 'Un mundo extraño', que llegará a los cines el próximo 25 de noviembre, una aventura inspirada por clásicos de aventuras como Julio Verne en la que por primera vez se muestra una pareja abiertamente gay.

'Un mundo extraño' es "una original aventura animada sobre tres generaciones (abuelo-padre-hijo) que superan sus diferencias mientras exploran un mundo extraño, maravilloso y a veces hostil" en "una aventura más allá de nuestro mundo", ha señalado su productor, Roy Conli, durante una visita a Madrid.

La cinta sigue la historia de la familia Clade, que se encuentra en un lugar que difiere completamente de su hogar en Avalonia. Todos ellos han pasado por una revolución tecnológica después de que Searcher Clade descubriera una planta llamada Pando que produce una gran cantidad de energía. Durante el transcurso de su aventura, los Clade viajan por esa desconocida tierra, descubriendo que, efectivamente, se encuentran en un mundo extraño.

A la familia Clade también les acompañarán en esta aventura su perro de tres patas, Legend, y Splat, una criatura azul del mundo extraño cubierta de tentáculos sin rostro. Ninguno de los dos habla, pero según el productor serán los que más gusten al espectador, "sobre todo Splat, que a través de la pantomima (inspirado en la alfombra de Aladdin) conseguirá comunicarse con la familia y hacer reír al público".

Conli lleva 30 años trabajando en Disney y ha sido, entre otras cosas, productor de 'El planeta del tesoro' (2002), 'Enredados' (2010) o 'Big Hero 6' (2014).

Confiesa que lo que le atrajo del proyecto es la historia del legado que se cuenta: "Don (Hall, el director) está obsesionado con este tema y en dejar algo para sus hijos en el futuro, y eso me pareció algo bonito. Además, la historia de relación de tres generaciones que cuenta me parece increíble", ha detallado.

El productor, que ha visto este lunes por primera vez las imágenes en pantalla grande, ha señalado, que, aunque la cinta todavía se encuentre en fase de postproducción, se puede ver ya el "increíble" trabajo de arte y diseño que ha hecho el equipo.

"Nuestra animación es tan buena debido a ese ADN de dibujado a mano que tenemos, aunque luego se digitalice todo, pero seguimos haciendo los dibujos a mano como hace 50 años. Así que la combinación de los dos me sorprende y me encanta cómo cada película es diferente y cada vez es más inclusiva y mejor. Me he quedado impresionado al ver las imágenes", ha reconocido.

Al igual que el resto de la sociedad, las películas de Disney se van abriendo más a la diversidad, desde mostrar distintas etnias a diferentes colectivos sexuales, y eso es algo de lo que el productor se siente "orgulloso".

"Creo que están sucediendo cosas increíbles en Disney, estamos contando historias para personas del mundo entero, para que se puedan ver reflejadas y estoy súper orgulloso de que el estudio dé ese paso y ese cambio", ha afirmado. Y es que en esta cinta se muestra un primer romance gay adolescente.

El elenco de las voces en inglés incluye a Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, un hombre de familia que de repente se encuentra dentro de una misión imprevisible; Dennis Quaid como Jaeger Clade, el legendario explorador y padre de Searcher; Jaboukie Young-White como Ethan, el hijo de 16 años; Gabrielle Union como Meridian Clade, la mujer de Searcher y una "excelente piloto"; y Lucy Liu como Callisto Mal, la líder de Avalonia que encabeza la exploración del extraño lugar.