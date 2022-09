Podría parecer que la relación entre ecología y poesía es un tema nuevo, derivado de la creciente preocupación por el cambio climático, pero en realidad la alianza entre los poemas y la Naturaleza es antigua. Los autores Inma Luna, Acerina Cruz, Ricardo Hernández y Antonio Revert protagonizarán el recital Naturaleza Poética, dentro de la programación de Arona SOS Atlántico (sosatlanticofestival.com), este viernes 23 de septiembre, a las 19:30 horas, en la Librería de Mujeres de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, con entrada gratuita y aforo limitado.

Estos poetas han formado parte de la antología Naturaleza Poética, editada por el autor y activista Miguel Ángel Vázquez, en la que setenta escritores colaboraron con motivo del homenaje a los cuarenta años de la publicación de los Ecopoemas del chileno Nicanor Parra [1914-2018]. La novena edición del Festival Arona SOS Atlántico, tras las actividades que ya en la edición anterior realizó para vincular literatura con la defensa del ecosistema marino, vuelve a apostar por las Humanidades Ambientales, áreas a las que la Unesco concede gran importancia en el necesario cambio cultural, a favor del medioambiente, que se requiere en la actualidad. El Festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Arona [municipio sede del Festival], Gobierno de Canarias [ICDC y Promotur], Cabildo de Tenerife [Cultura y Turismo de Tenerife], Cabildo de La Gomera y FAUCA [Canarias Viva].

Inma Luna.

La poeta y narradora madrileña Inma Luna será también la presentadora de este recital de ecopoesía. Licenciada en Periodismo y en Antropología, cuenta con nueve publicaciones de su obra poética: La piel es quien mejor lo entiende; Edifico Nautilus; Un vago temblor de rodillas en el corazón; Divina; Cosas extrañas que sin embargo ocurren; Existir no es otra cosa que estar fuera; No estoy limpia; El Círculo de Newton y Nada para cenar. En narrativa, Luna ha publicado la novela Mi vida con Potlach y el libro de relatos Las mujeres no tienen que machacar con ajos su corazón en el mortero, además del libro Cocinando la calle con Carlos Maldonado. En la actualidad, está estudiando Arte Dramático.

Acerina Cruz.

Nacida en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, Acerina Cruz es licenciada en Historia del Arte y en Publicidad. Es profesora de Geografía e Historia en un Instituto de Enseñanza Secundaria. Hasta el momento, cuenta con siete poemarios publicados: Desolación; In natura; El cadáver de la sirena; Planeta Turista; Lux Aeterna; Si la arena resiste y El pez limpiafondos. En 2021 abordó la práctica literaria desde la convivencia equilibrada con el entorno, en la Reserva Natural de las Islas Salvajes. Es miembro del proyecto interdisciplinar Leyendo el turismo.

Antonio Revert.

Aunque Antonio Revert nació en Granada y se crió en Alicante, en la actualidad reside en Santa Cruz de Tenerife. Licenciado en Derecho, pertenece al cuerpo superior jurídico del Estado de Letrados de la Administración de Justicia. Cuenta con los siguientes poemarios publicados: Diego contra la oscuridad; Mobiliario básico; Rutina de volar; y El gol de Iniesta y otros éxitos radiofónicos. Revert coordina el encuentro de poesía de la conciencia crítica Voces del extremo, en su edición en Tenerife, junto a José María García Linares y Ernesto Suárez.

Ricardo Hernández.

Nacido en La Palma, Ricardo Hernández Bravo es licenciado en Filología y profesor de Lengua y Literatura en Enseñanza Secundaria. Ha publicado los libros de poesía El ojo entornado, En el idioma de los delfines (Premio Julio Tovar 1996), la antología El aire del origen, Los posos de la sed, La piedra habitada, Pausa para anuncios y Papi, no se puede pagar sin aliento. Además, se han editado dos de sus poemarios en colaboración con pintores: La tierra desigual, con Hugo Pitti; y Alas de metal, con Graciela Janet. Es autor de dos libros en prosa: Siete cuentos y Vivir sobre el volcán.