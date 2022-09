Desplegar las velas del arte

«A Tenerife llegué buscando una montaña, cuenta la historia que algunos la habían visto, otros siempre la imaginaron, otros veían su sombra». Son palabras del artista Enrique Ramírez (Santiago de Chile, 1979), que ha sido encargado de inaugurar la temporada 2022-2023 de la santacrucera Galería Leyendecker. La muestra con la que inaugura este curso se titula Nos fuimos volviendo viento y es el resultado de la residencia que el creador hizo en la sala tinerfeña el pasado mes de agosto.

Desde 2010, Ramírez vive y trabaja entre su Chile natal y la ciudad de París. Formado también en música popular y cine, realizó un posgrado en arte contemporáneo y nuevos medios en el Studio National des Arts Contemporains. Sus trabajos han sido expuestos en Le Palais de Tokio, en el Pompidou y a lo largo de toda América Latina. Combina el vídeo, la fotografía, el sonido y las narraciones poéticas y ha encontrado en las Islas un nuevo filón creativo. «Siento que aquí tengo muchas cosas por hacer como artista. Es algo muy rico, algo que me invita a volver», celebró. «Puede que vuelva siendo otro pero he descubierto que aquí hay una historia muy potente y algo ligado con la emigración muy fuerte que me hace sentir que tengo muchas cosas por hacer aquí», añadió.

Según detallaron los gestores de Leyendecker, parte del trabajo realizado por el artista ha sido la creación de un vídeo sobre las travesías marinas y una edición de esta serie ha sido expuesta y adquirida por el MOMA de Nueva York. Asimismo, parte de la obra que ha sido realizada a partir de una tela de barco ha sido expuesta y adquirida en dos galerías parisinas. Finalmente, los vídeos sincronizados que reproducen el toque de las lapas son expuestos por vez primera en Leyendecker.

Ramírez habló sobre los orígenes de nombre de la muestra. «Nació a partir de un juego de palabras: ir y volver. Nos fuimos transformando, fuimos otros o nos fuimos para volver», explicó. El hecho de realizar una residencia en la Isla tiene mucho que ver también en este curioso título. «Estamos en unas Islas que durante un tiempo fueron el punto cero del mundo, el lugar desde donde salían los aventureros. Estos, cuando regresaban, traían a la vez sus historias, imágenes y libros».

Esa relación entre continentes y la leyenda de la isla de San Borondón han inspirado al chileno. «Me gusta la idea de venir a una isla a buscar otra isla imaginaria y la imagen de islas que flotan. Todo eso son buenas excusas para trabajar en los distintos elementos que me interesan en el arte». El mar que rodea a las Islas y el vínculo personal que el artista mantiene con este elemento completan el abanico de inspiraciones para esta exposición. «Mi padre es un constructor de velas de barco y para mí son una representación de muchas cosas: el viaje, la libertad o el partir sin saber si vas a volver», enumeró. «Es una cartografía mental, poética, política de cómo un sudamericano como yo viene a estas Islas y construye algo entre esos dos mundos».

Nos fuimos volviendo viento estará disponible para su visita en Leyendecker (Rambla de Santa Cruz, 86) hasta el próximo 28 de octubre. Esta conocida sala de arte tinerfeña fue fundada el 28 de febrero de 1979 de la mano de Ángel Luis de la Cruz y Lele H. Colomer. La presencia de la sala en importantes muestras nacionales e internacionales y su impresionante nómina de artistas la convierten en una de las instalaciones más importantes del Archipiélago.