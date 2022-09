Imaginar sobre lo observado

Alejandro Correa (Santa Cruz de Tenerife, 1984) acaba de inaugurar su nueva propuesta artística en una de las salas de exposiciones más importantes de Canarias. La Sala de Arte Contemporáneo (SAC), instalación dependiente del Gobierno regional situada en los bajos de la popular Casa de la Cultura de la capital tinerfeña, acoge Muestra, que así es el título de esta nueva exposición.

El proyecto estará disponible para su visita hasta el próximo 11 de noviembre. El horario para verla se extiende de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Los sábados, domingos y festivos el espacio permanecerá cerrado.

Muestra ve la vida justo seis meses después de que este joven creador tinerfeño inaugurara otra exposición en la lagunera Galería Artizar. En aquel caso se trataba de Mientras. Muestra, sin embargo, es una suerte de ampliación que a la vez compila las distintas vertientes creativas de Correa. «Es parte del trabajo que expuse en Artizar pero ampliado. Digamos que se podría definir como una recopilación de las diferentes series que he estado haciendo en la última década», explicó esta semana. De esta forma, un paseo por la nueva iniciativa artística de la SAC se puede convertir en un recorrido por la trayectoria del joven autor. «La exposición incluye piezas de la serie Mientras, donde aparecen esa especie de personajes, y también recoge parte de la serie de Dum, que fue la otra exposición que se hice en Artizar», rememoró Correa.

«Es mi manera de ser, pinto todos los días; ahora mismo tengo un cuadro delante»

El recorrido por las salas dependientes del área de Cultura del Gobierno de Canarias continúa con una pequeña aparición de la serie Horizontes y trabajos pertenecientes a Árboles. «Esta última nunca había sido expuesta como serie». Por último, están lo que e propio pintor define como «las escenas de pueblos o naturaleza nocturnas, que son los más recientes que he estado pintando. Está todo aunado ahí a modo de estudio».

En el texto que acompaña la exposición, Verónica Farizo traza una certera descripción de la propuesta que cuelga hasta el próximo 11 de noviembre en la SAC. «Líneas de horizontes que reducen la naturaleza a campos de color o cielos cósmicos para desvelar una pintura que, lejos de ser una mera descripción de lo que nos rodea, se constituye como una evocación de un estado de ánimo y de una forma determinada de observar aquello que llamamos realidad».

Para Correa pintar es prácticamente una forma de vida. Acude a diario a su estudio para trabajar con la misma entrega que si fuera el primer día. «Es mi manera de ser, pinto todos los días y cuando hace poco me tomé dos semanas ya estaba deseando llegar al estudio de nuevo. Ahora mismo, mientras hablo, tengo un cuadro delante», detalló.

«Son escenas nocturnas, oníricas, y su trasfondo todavía no lo he descubierto»

Sobre la última de las series que se han incorporado en su trabajo, indicó que son resultado de un proceso muy depurado que vuelve a repetirse. «Son cuadros que vienen un poco de la observación del mundo real y luego, claro, de la imaginación. No parten de un boceto, se hacen directamente. Han sido producidos de la misma manera y lo que representan son paisajes de pueblos y de casas. Son imágenes envueltas por la naturaleza pero con un toque un poco misterioso. Se refleja, quizás, un cierto pozo de tensión social. Son escenas nocturnas, un poco oníricas, y su trasfondo todavía no lo he descubierto».

Correa continúa fiel a la técnica del dripping, que consiste en colocar el lienzo en posición horizontal en el suelo y dejar que la pintura gotee. «Sigo con el dripping, sí. La técnica no ha cambiado mucho. Tal vez hay un dripping un poco más fino en algunas partes», precisó.

Además de tres exposiciones individuales en la Galería Artizar (Horizontes, 2016; Dum, 2019 y s, 2022), también ha expuesto en el Museo Cabrera Pinto de Tenerife y en el Espacio Arte contemporáneo de La Habana.