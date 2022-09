Guerra y revolución rusa, o cómo el ejército blanco fue derrotado por Trotski

Con Rusia. Revolución y Guerra Civil: 1917-1921 Antony Beevor logra una de sus mayores hazañas como historiador: explicar cómo, pese a la ayuda internacional, el Ejército blanco sucumbió y fue derrotado por el Ejército rojo de Trotski, al que guiaba la fuerza de sus ideas. El relato es ante todo un análisis militar. Beevor está mas interesado en los asuntos bélicos que en analizar las dos sociedades enfrentadas en la Rusia zarista. Ello no resta grandilocuencia a su obra y a su maestría al narrar lo sucedido, algo que ya demostró en Stanlingrado y Berlín: la caída de 1945. El libro es ante todo una historia militar. Antony Beevor describe el conflicto que abarcó los territorios del imperio ruso, sin embargo, la guerra civil rusa no fue solo una serie de enfrentamientos militares; fue, como todas las guerras, tomando prestado de Carl von Clausewitz, «una extensión de la política por otros medios». Y en medio del colapso de un imperio y el nacimiento de otro, fue doblemente así. Lo que estaba en juego en el conflicto no era solo el control del territorio y los recursos, sino visiones contrapuestas del futuro del imperio zarista, visiones que Beevor pasa por alto cuando describe los movimientos de tropas y las batallas, las victorias y las derrotas. Beevor es ante todo un gran historiador militar y esto último, lo militar, pesa mucho en su trabajo, extraordinario en su concepción general , pero que deja ver cómo Beevor siempre ha estado más interesado en los asuntos bélicos que en el análisis de los dos escenarios enfrentados. Pero resulta importante que, por primera vez, la historia de Rusia entre 1917 y 1921 sea examinada por un historiador militar capaz de explicar por qué tantas campañas heroicas terminaron en una derrota y por qué un ejército popular logró la victoria. Es una historia, si miramos al Ejército Blanco, de incompetencia espantosa y de un estúpido despilfarro de material, de hombres y de vidas. Tras derrocar los bolcheviques al régimen zarista, vino lo que Beevor llama un «caleidoscopio del caos», cuando los bolcheviques lucharon para resistir a las fuerzas contrarrevolucionarias de la Rusia Blanca. En una guerra de cambios estratégicos salvajes (una estación de tren en Ucrania cambió de manos 28 veces), ambos bandos mostraron una «crueldad ilimitada», y los «rusos comunes» (y especialmente las mujeres) fueron los que más sufrieron. Finalmente, en 1921 prevalecieron los bolcheviques, principalmente porque «las aspiraciones de los blancos eran incompatibles con los ideales del siglo XX», destaca Beevor.

Utilizando la investigación académica y de archivo más actualizada, Antony Beevor reúne la imagen completa en una narración apasionante que transmite el conflicto a través de los ojos de todos, desde el trabajador en las calles de Petrogrado hasta la caballería oficial en el campo de batalla y la doctora en un hospital improvisado. Pero con sus más de 500 páginas, y su impresionante y riguroso despliegue de datos y acontecimientos, aún es cuestionable si esto es suficiente para explicar cuatro años de uno de los períodos más tumultuosos, si no el más, en la historia del siglo XX. Rusia. Revolución y Guerra Civil 1917-1921 es sin duda la obra mas ambiciosa de Beevor, la que le consagra aun más como autor imprescindible en la investigación y el relato de los acontecimientos bélicos que sacudieron con enorme violencia el pasado siglo XX.