La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, presentará este lunes en rueda de prensa el estreno del ‘reality’ de aventuras Discovering Canary Islands en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En el encuentro con la prensa especializada que cada año acude a esta cita internacional del cine, Castilla estará acompañada por la presentadora del programa, Pilar Rubio, y los responsables de Rakuten TV, Atlantia Media e Initiative/Mediabrands Content Studio, coproductores de este espacio.

Será la primera vez que el Festival Internacional de San Sebastián, que este año cumple su 70ª edición, acoja la ‘première’ de un ‘reality’ de aventuras. La gala del estreno que se celebrará por la noche está promovida por el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, y en ella cobrará un especial protagonismo La Palma, pues el lunes se cumplirá justo un año desde que el volcán hiciera erupción.

Con Discovering Canary Islands, Turismo de Canarias da un importante paso en su estrategia de promocionar el destino bajo fórmulas más novedosa y notorias. El programa formará parte del contenido original de Rakuten TV desde el próximo 13 de octubre, lo que permitirá llegar a más de 110 millones de hogares de 42 países de Europa.

Conducido por la conocida presentadora Pilar Rubio, el ‘reality’ de aventuras explorará los mitos más increíbles y sorprendentes de las Islas Canarias y sus ocho concursantes, ‘influencers’ procedentes de ocho países europeos, conocerán más sobre la cultura y las tradiciones locales durante seis episodios llenos de pruebas y enigmas que mostrarán los encantos de la región a sus espectadores.

Juventud intrépida

Ya se conocen los perfiles de los participantes que competirán por ser el mejor explorador de Europa. Entre ellos, Nathan Nuyts, con 23 años y representante de Francia, es ex futbolista de primera división. Se dedica al fútbol profesional desde los 12 años, aunque hace poco más de un año colgó las botas de fútbol para dedicarse al 100% a su carrera como modelo e influencer donde cuenta con 400k seguidores; también Jill Cooper, 54 años, Italia. La conocen como la "Jane Fonda" italiana y lleva más de 30 años trabajando en el mundo del fitness. Ha colaborado con diferentes programas de televisión como entrenadora de famosos y es una mujer competitiva, con carácter y mucha energía; por otra parte, Tom Belz, de 34 años y nacido en Alemania, es todo un ejemplo de superación. Perdió una pierna debido a un cáncer de huesos con tan sólo 8 años, pero esto le ha convertido en un luchador que no conoce límites. Ha escalado el Kilimanjaro y no deja de marcarse nuevos retos.

En la franja de los 30 continúa Evan Edinger, de 31 años, un norteamericano afincado en Reino Unido es un líder nato. Evan se dedica a las redes sociales y tiene un canal de YouTube donde relata sus viajes con más de 700k seguidores.

A su vez, Julie Vanderzijl, de 35 años e ‘influencer’ de moda de Bélgica, es una supermamá de 3 hijos. Ha participado en Gran Hermano (Bélgica y Holanda), llegando a ser finalista y es colaboradora habitual de varias cadenas de televisión y grandes producciones. Y John Sharpson, con 35 años y proveniente de Irlanda es presentador y maestro de niños. Muy orgulloso de sus raíces, John quiere que la historia y el folclore irlandés sean conocidos en todo el mundo.

Por último, se destaca la presencia de Eilish Flesch, 24 años, Holanda. Ha sido modelo y tiene experiencia en ‘realities’ como Love Island, además de una marca propia de belleza. Es muy activa en redes sociales y se caracteriza por ser muy competitiva. Junto a ella, Sara Chafak, de 31 años y nacida en Finlandia, es una leyenda del póker internacional. Fue Miss Finlandia en 2012 y posteriormente participó en ‘realities’ como Dancing on Ice, Survivor, donde fue finalista, y Mask Singer.