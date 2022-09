El tinerfeño Daniel Abreu estrena en Salamanca el espectáculo ‘Las cuerdas’

El bailarín y coreógrafo tinerfeño Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza, estrena este sábado 17 de septiembre en Salamanca Las cuerdas, su nuevo espectáculo. Será en el Teatro Liceo, concretamente en el Patio Chico, a partir de las 18:00 horas (horario canario). Tal y como adelantan los responsables de la iniciativa en la página web de la institución cultural, Las cuerdas es «un trabajo de danza y música que se asienta en la materialización. Ese paso que hay de la vibración y el sonido de la materia a un cuerpo. Los espacios vacíos como posibilidad».

En esta nueva propuesta, Abreu trabaja junto al músico Jorge Da Rocha. Nacido en Santa María da Feria, en Portugal, se trasladó a Barcelona para centrarse por completo en su carrera musical tras una breve incursión en las artes plásticas. Se formó en guitarra y contrabajo en el Taller de Músics y completó, asimismo, el Curso Superior de Jazz y Música Moderna del Conservatori Superior del Liceu. Sus primeros discos como solista, compositor y cantante se remontan a 2016. En paralelo a su carrera como solista, compone piezas para cortometrajes y distintos espectáculos. El año pasado, por ejemplo, se encargó la la música de The very last northen white rhino, espectáculo del coreográfo Gastón Core estrenado en el Festival Grec de Barcelona. Por su parte, el tinerfeño se ha encargado del concepto, la dirección y la interpretación de Las cuerdas.

Previamente, la Sala de Ensayos del Teatro Liceo acogió este viernes un taller protagonizado por ambos: el bailarín y el músico. Con un aforo limitado a 25 personas, arrancó a las 18:00 horas como parte de las actividades programadas por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España –en el que también está incluida La Laguna– con motivo de la celebración, hoy, de la Noche del Patrimonio.

El taller que impartieron llevó por título A través del aire. «Daniel Abreu centra su proceso de enseñanza en el cuerpo para el uso apropiado desde el conocimiento físico, sus límites y posibilidades. Trabajando desde la danza formal, se acerca a la estructura del cuerpo dirigido y apoyado, el cuerpo gestual y en movimiento. Todo ello bailando», explicaron sobre el coreógrafo tinerfeño los programadores.

Gracias a sus conocimientos, continuaron explicando, el bailarín profundizó durante el taller en aspectos como la estructura del cuerpo y su movilidad. «A través de secuencias coreográficas, pautas de improvisación, juegos, dinámicas grupales y anotaciones vamos sintiendo y recogiendo aquello que nos hace movernos de forma más libre», detalló Abreu sobre este encuentro.

Abreu tiene su propia compañía de danza, fundada en 2004 y una de las más conocidas a nivel nacional. En su equipo figuran artistas como Anuska Alonso, Pilar Andrés, David Benito, Irene Cantero, Álvaro Esteban, Hugo Portes, Carmen Fumero, Dácil González, Cristina Libertad Bolívar o José Espigares.

Abreu ha creado más de sesenta trabajos coreográficos presentados en varios festivales nacionales e internacionales y colabora habitualmente con otros creadores y compañía. De hecho, recientemente se supo que prepara una pieza con uno de los grupos musicales con más tradición en el Archipiélago, Mestisay.