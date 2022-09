Quevedo enamora en ‘La Resistencia’

La visita del artista grancanario Quevedo a La Resistencia no ha parado de dar un momentazo tras otro. El joven artista se pasea desde el pasado jueves por los programas más vistos de la televisión en España y, tras su tímido paso por El Hormiguero, en el que el grancanario se posicionaba ya como una potente estrella de la música en nuestro país, ahora un mucho más relajado Quevedo ha enamorado a la audiencia del programa de David Broncano demostrando una sencillez que cautivó a los fans del formato.

Y es que el joven intérprete, que a sus 20 años de edad se ha convertido en el artista más escuchado del mundo gracias a su exitosísima colaboración con el compositor y productor argentino Bizarrap, ZRP Music Sessions Vol. 52, ha acudido al espacio de la plataforma audiovisual española para hablar de su meteórico ascenso al olimpo de la música y, cómo no, de la canción que lo ha colocado como el artista revelación del año.

Clipper, Munchitos y arrugadas

Como es tradición en el programa, los invitados de La Resistencia siempre suelen llevar algún regalo o un objeto que se queda Broncano y que suele dar bastante juego durante la entrevista.

En el caso de Quevedo, el cantante llevó varios productos típicos canarios que pusieron el acento insular al primer programa de la nueva temporada del espacio de Movistar+, siendo esta la primera vez que artículos de la gastronomía canaria aterrizaban en el exitoso formato de la plataforma.

Sabedor de los productos que más tirón tienen en las Islas, Quevedo optó por regalarle a David Broncano tres artículos canarios que dejaron boquiabierto al presentador: el cantante de Sin señal llevó una de las bebidas más típicas de Canarias, el Clipper de fresa; un paquete de papas de Munchitos y unas papas arrugadas, el plato por excelencia de la gastronomía canaria.

Por último, como guinda, si el pasado jueves el joven reconocía que tenía cierto «amor -odio» hacia la canción, Quevedo realizó una sorprendente confesión sobre una parte de la canción que, durante su composición, estaba convencido de eliminar.

Y es que, debido al gran calado e impacto que ha tenido la composición de Quevedo en la vida de más de 400 millones de personas en todo el mundo, cualquier detalle o secreto sobre la creación de la canción es motivo de asombro o sorpresa para los fans del cantante.

Así, durante la entrevista, Broncano puso en alto un audio que Bizarrap le había mandado a su teléfono y se podía escuchar que el compositor le hacía al presentador una petición. «Dile a Quevedo que te cuente qué parte de la canción quería eliminar», se escucha decir al productor argentino, mientras el grancanario se partía de risa. «Quería quitar la parte que dice: Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente las pose y todos los gemidos que ya no quiero nada que no sea contigo... Ahí no estuve inteligente», entonaba el joven, mientras el público quedaba completamente asombrado y Broncano no creía lo que estaba escuchando.

«Me parecía una parte muy futbolera, como el Waka Waka. Está guapo, pero no era el tipo de tema que quería hacer y no me pegaba. No me terminaba de convencer (...) Al final lo dejamos porque Bizarrap me dijo que era la mejor parte. Es que es muy exigente y no le vale cualquier cosa. Si hay algo que le encanta, va en la canción, pero si no le gusta, no tiene problema en decírtelo», confesó el cantante.