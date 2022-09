El cantante canario Quevedo se ha convertido en la sensación de este verano 2022 gracias al éxito de 'Quédate'. A estas alturas se podría decir que no hay nadie que no haya tarareado el estribillo el éxito de “Queeédate, que sin ti las noches duelen...”, una canción que el grancanario lanzó el pasado 6 de julio junto con el productor argentino Bizarrap. El tema lleva semanas siendo el más reproducido en Spotify a nivel mundial, por eso no es de extrañar que el próximo sábado 17 de septiembre el Ayuntamiento de Torrevieja vaya a desembolsar 197.000 euros para que Quevedo ofrezca un concierto sobre el escenario del parque de Antonio Soria.

Hasta el momento, el canario solo actuaba como telonero de otros artistas, pero desde el pelotazo de esta canción han comenzado a lloverle ofertas para realizar una minigira que ya incluye ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao… y la mencionada Torrevieja. El municipio ha bautizado el evento como el "Colorín Colorado Fest" y lo ha vendido como una sorpresa de final de verano tras el éxito del Festival Brilla Torrevieja. La confesión de Quevedo sobre 'Quédate' en 'El Hormiguero' que nadie esperaba De momento se han vendido 7.000 entradas que tienen un precio único de 20 euros para un recinto con un aforo máximo de 20.000. La previsión municipal es que supere los 10.000. A sus 21 años, Quevedo ha pasado de ser un auténtico desconocido en la industria musical a convertirse en uno de los artistas más buscados y escuchados. Su carrera musical comenzó haciendo freestyle. Pero, fue en 2020 cuando decidió continuar su carrera a nivel profesional con la publicación de su single 'Planteamiento Erróneo' el 20 de junio 2020. Fue a partir de ese momento que su trayectoria no ha hecho más que crecer, incorporando a su repertorio singles de varios millones de reproducciones. De hecho, a finales de 2021, subió a YouTube uno de sus temas más populares, 'Ahora y siempre', que ya ha sumado 32 millones de reproducciones hasta el día de hoy. En mayo desconcertó a todos con una colaboración con Ed Sheeran, artista que ha ocupado en varias ocasiones el podio de las estadísticas globales de Spotify. Se trata de un remix de '2step', uno de los últimos lanzamientos del británico, que ya acumula 12 versiones con músicos de varios puntos del planeta. Esta idea no es lo que desconcierta: las versiones del mastodonte de la industria discográfica parecen dirigidas a conquistar audiencias de distintos géneros, lenguas y países. Pero lo que a muchos les parece insólito es el ascenso de Quevedo, que comenzó a grabar sus propios temas en 2019. Y que, con poco más de veinte 'singles' en su haber, ha llegado a firmar un remix de uno de los artistas más exitosos del mundo. "Nosotros tampoco lo entendemos del todo", bromea su mánager Félix Rodríguez Navarro. La respuesta de Quevedo a las críticas vertidas en El País Finalmente el canario ha logrado hacer historia en la música con la colaboración con el artista argentino Bizarrap en la BZRP Music Session #52. Luego de alcanzar en media hora un millón de visualizaciones en YouTube consiguieron un logro histórico en Spotify. Tras superar las 46 millones de reproducciones en la plataforma digital de música, la canción se ubicó en el primer puesto del Top 50 Global. De esta forma desplazó a Running Up That Hill, tema de Kate Bush que volvió a tener una gran popularidad gracias a la serie Stranger Things.