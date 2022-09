«Me conmueve ser influencia para gente que hace hasta trap»

¿Por qué está LPA Beer&Music Festival entre los tres contados conciertos que ofrecerá La Cabra Mecánica en este regreso?

Queríamos hacer este regreso en condiciones, con buenos festivales que tuvieran una buena infraestructura y que las cosas se hicieran con cariño para trabajarlo bien. No queríamos hacer de esto algo muy duradero, aunque estamos viendo que hay mucha afluencia de público y puede que el interés también se deba a que vamos a ofrecer estos conciertos contados. También teníamos muchas ganas de ir a Canarias porque tenemos muchos buenos recuerdos de esa tierra y, no pudiendo visitar por el momento otras Islas, hemos querido aprovechar al menos esta cita.

¿Cómo surge la idea de volver a los escenarios?

Hubo varios motivos. Durante todo este tiempo yo he seguido con mi carrera, pero en cada concierto tengo que explicar que no actúo como La Cabra Mecánica, sino como Lichis, y por tanto no iba a tocar los temas del grupo. Eso generaba decepciones en algunas ocasiones y, además, desde que dejamos el grupo, parece que el repertorio ha seguido vivo e influenciando a muchos artistas que han venido después, lo que es todo un honor. Parece incluso que la fama y el reconocimiento al grupo ha sido mayor que cuando estábamos con la banda. Además, hay que reconocer que tenemos una edad, y no vamos a poder esperar otros 25 años para este regreso, así que era ahora o nunca.

¿Nunca se plantearon componer nuevas canciones para este regreso?

No, porque no creo que el público lo quiera. Existe un componente en la nostalgia que es el de capturar un momento muy concreto. De hecho, ni los muy seguidores de La Cabra Mecánica nos han comentado que quieren que saquemos nuevas canciones. Yo también llevo 12 años creando un nuevo repertorio como Lichis con unas coordenadas diferentes a las de antes, y yo compongo por inspiración y por instinto, y todo eso ahora va por otro lado, por lo que no me saldría forzar la máquina para hacer cosas parecidas a las que escribía antes. No es algo que estuviera en mi cabeza.

¿Cómo ha vivido la banda volver a subirse junta a los escenarios?

Afortunadamente no ha sido volver al pasado, y eso lo ha hecho más agradable. Para mí es una sensación de la que seguramente extraiga conclusiones una vez acabe la gira. Es algo que vivo de una manera muy especial; vemos mucha gente cuando salimos al escenario, mucha más de la que estoy acostumbrado en estos últimos años de carrera, y la gente muestra una gran alegría. Cuando estuvimos en el Festival Gigante había incluso gente emocionada hasta las lágrimas. Esa emoción llega, claro. Además, yo no canto como antes, sino que he evolucionado y trato de reinventar desde lo reconocible de la banda para llevarnos a otros sitios. Si fuera algo absolutamente mimético como en el pasado sería como intentar ponernos los pantalones elásticos o hacernos el corte de pelo de esa época pasada, de las fotografías que solo conserva tu madre.

La Cabra Mecánica tiene auténticos himnos. ¿Eso se huele cuando se compone una canción o el éxito les llega por sorpresa?

Hay una cosa que más o menos controlas y otra que no. En mi mano está escribir canciones, que es un trabajo arduo, de minería, de sacar mucha tierra para sacar las pepitas que consideres adecuadas, eso es un trabajo de esfuerzo. Pero cómo llegue al público depende de muchas cosas. Es posible que lleguen al público canciones que no eran las mejores. Ahora, con mi proyecto como Lichis, yo no tengo una gran difusión, pero no porque las canciones sean mejores o peores sino por circunstancias del negocio. Yo creo que, a pesar de las nuevas plataformas, la gente recuerda aquello que escuchó en la radio. Así que es una ecuación muy complicada la que hay que resolver para que una canción se convierta en un himno porque depende de factores que uno ni sabe cuáles son.

¿La Cabra Mecánica ha traspasado la frontera del tiempo para ir haciéndose con nuevos seguidores?

La banda siempre atrajo a un público muy variopinto. Ya en nuestra época, a nuestros conciertos podía acudir una madre mayor con su hijo, que era un punky descarrilado y sus colegas, la señora de la limpieza o un chaval de 15 años. Y en este retorno ha ocurrido lo mismo. Incluso veo a músicos que han hecho carrera después de nosotros y que nos escuchaban cuando eran jóvenes y nos consideran una influencia. Hay gente que hace incluso trap y les hemos servido de influencia. La verdad que es algo que me conmueve. En estos nuevos conciertos hemos visto desde gente muy mayor a muy jóvenes y también de todas las procedencias.

¿Cómo compagina su proyecto en solitario con este regreso?

Hace dos meses saqué una canción nueva que se llama Se vienen cositas, que es un tema bastante surrealista, como casi todo lo que hago ahora. Y seguiré haciendo cosas a lo largo de este año. Tengo previsto seguir sacando canciones y ya veré si las compilo en un álbum. También estamos valorando si editamos un disco en directo de los conciertos de La Cabra Mecánica para tenerlo como recuerdo. Además, sigo con mi nuevo formato trío para el proyecto de Lichis y espero poder grabar un directo en mi estudio. Así que seguramente de aquí al próximo año haya novedades.