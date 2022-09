La XVI edición del FIC convierte a Canarias en la capital del ‘clown’

El Festival Internacional Clownbaret (FIC) celebrará entre los días 3 y 16 de octubre su XVI edición en diferentes espacios de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria, lo que convertirá al Archipiélago en la capital mundial del clown. A lo largo de las diferentes jornadas el público podrá disfrutar de 132 funciones y actividades a cargo de 29 compañías internacionales, nacionales y locales. El encuentro devuelve a los asistentes la posibilidad de disfrutar de todas estas propuestas sin ningún tipo de restricciones y recupera los espectáculos itinerantes y en la calle.

El director artístico del FIC, Brian Rodríguez, expresó ayer durante la presentación de esta nueva cita cultural que esta edición del FIC «es especialmente importante porque retoma la actividad en la calle tras la pandemia». Así, contará con numerosos espectáculos itinerantes que «acercarán la risa a todas las personas que estén en la calle y no solo a quienes acuden al festival», indicó el también payaso tinerfeño. De este modo, esta nueva edición reunirá a los payasos más destacados del panorama actual y un año más busca poner en valor esta disciplina artística. Entre los participantes de esta XVI edición destacan el italiano Paolo Nani con su espectáculo La carta, y que además ofrecerá un taller de técnica actoral en el Espacio La Granja.

También llega al FIC el mimo Les Bubb, quien tras su participación en las primeras tres películas de la saga de Harry Potter, pondrá en escena en Tenerife Make your brains go ‘pop’! Entre los participantes nacionales destaca Pepa Plana, un referente español del género, Premio Nacional de Circo, que regresa al festival con Voces que no ves. También habrá artistas provenientes de países como Bélgica, México, Japón, Reino Unido, Dinamarca, Italia, Francia y Austria, y compañías locales como Circanario o Sky Circus.

Además de los diferentes espectáculos programados para los teatros, que requerirán la compra de entradas, y de las propuestas itinerantes y al aire libre, de carácter gratuito, esta nueva edición del FIC también incluye exposiciones fotográficas, representaciones de comedia, espectáculos de zancudos y juegos musicales. En el caso de las exposiciones, destaca, por ejemplo, Clowntrait, de Asier Bastida, que llevará a la Casa Lercaro de La Laguna algunos retratos de los mayores payasos de todo el mundo.

Además, FIC vuelve en esta ocasión con su vertiente formativa, por lo que ofrecerá talleres y conferencias que tienen como objetivo impulsar la creatividad, desarrollar las técnicas actorales y despertar el lado más payaso de los participantes. Se trata de actividades que estarán abiertas al público en general pero que estarán adaptadas a colectivos específicos como pueden ser escolares o personas con discapacidad. Destacan, en este sentido, las clownferencias impartidas por Amaia Prieto y Jesús Jara, y dirigidas promocionar la sensibilización y prevención de la violencia de género.

De este modo, los espectáculos itinerantes programados en el centro de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Costa Adeje son una de las novedades de esta nueva edición del FIC y correrán a cargo de los austriacos Theater Irrwisch, con New York Dancing Queen y Grannies; y la compañía francesa Imperial Kikiristán, con Fantasías Kikiristanescas. Con todas estas actividades, FIC apuesta una vez más por la descentralización de la cultura, con propuestas que llegarán hasta una decena de municipios tinerfeños y a La Gomera, La Palma y Gran Canaria.

Además de las destacadas compañías internacionales que visitarán el Archipiélago en el mes de octubre, el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, puso en valor «la creatividad de las compañías dedicadas al clown en las Islas, que cada año se reúnen en este evento para hacer llegar la risa a todos». Además, no quiso pasar por alto «la calidad y profesionalidad que hay detrás de todos los artistas nacionales e internacionales que se darán cita en este evento». Por su parte, el alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez, aseguró que «desde la primera edición, el festival ha estado muy ligado a Santa Cruz de Tenerife» y que «esto ha llevado a que su público se consolide», mientras que la concejal de Cultura de La Laguna, Yaiza López Landi, resaltó una de las actividades que tendrán lugar en Aguere, «un taller inclusivo que se impartirá en este municipio destinado a personas con y sin discapacidad que, a través de esta rama artística, incentivará el juego y la aventura». Por último, la también edil de Cultura de Adeje, María Rosario Clavijo, hizo hincapié en las clownferencias, que se llevarán a cabo en diferentes centros escolares y explicó que el objetivo de estas charlas es «concienciar a los más pequeños sobre temas delicados como pueden ser la violencia de género, a través de las artes escénicas».