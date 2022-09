El 39º Festival de Música de Canarias abre las puertas a la paz

Por fin, el Festival de Música de Canarias recupera la normalidad. Después de dos ediciones difíciles golpeadas por la reducción de los aforos, las cancelaciones, cambios de fecha y mil tropelías más de un tiempo afectado por la Covid-19, llega la plenitud con un cartel que expone lo mejor del panorama internacional en el Archipiélago con un presupuesto que ronda los 2’6 millones de euros. La ambición es máxime y se revela con un primer concierto donde la Filarmónica de la BBC será la protagonista, la recuperación del Festival En Paralelo, la presencia de la joven estrella del piano Daniil Trifonov en el Teatro Pérez Galdós y un canto por la paz con la presencia de la Orquesta Sinfónica de Kiev.

Entre el 12 de enero y el 11 de febrero de 2023, el repertorio sinfónico volverá a sonar en las ocho islas con un 45% del repertorio a estrenar. Por tanto, los habituales al FIMC y los curiosos encontrarán novedades en una programación que «nada tiene que envidiar» y se coloca «entre los eventos más importantes del panorama europeo, ya que seguimos adelante desde la excelencia», explicó Juan Márquez, viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, en compañía de Jorge Perdigón, director del FIMC. Asimismo, en consonancia a los tiempos que corren, esta será la primera vez que la cita internacional desarrolla un proyecto piloto para estudiar el impacto de la huella de carbono ocasionada por el traslado de los músicos que aterricen en las Islas para compensar la contaminación de los viajes con la plantación de árboles.

La paridad sobresale por primera vez en la contratación de solistas: siete de 13 son mujeres

En esta ocasión, el Gobierno autónomo aporta 1’9 millones de euros, unos 400.000 euros más que en la edición pasada que contó con un montante de 2’3 millones de euros totales. A su vez, el Inaem (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música de España) aporta 150.000 euros y queda a la espera el millón que devendría de los Presupuestos Generales del Estado. Perdigón subrayó que del coste total, unos 200.000 euros están destinados a rebajar los precios de las entradas porque, entre las razones que esgrimió el viceconsejero, «tras la pandemia ha caído la asistencia de público, así que hay que recuperarlo», declaró por su parte Márquez. «La entrada más cara no supera los 80 euros, al contrario que en otras ediciones, ya que no queremos que la barrera económica no sea un problema para atraer a todos los públicos».

La paridad

Además, entre las aportaciones brilla la paridad, esta vez, por la inclusión de siete mujeres solitas al frente de los grandes conciertos de la temporada. Entre ellas, destaca las violinistas Clara Jumi-Kang y Patricia Kopatchinskaja, la pianista Pallavi Mahidhara, la flautista Clara Andrada o la mezzosoprano del momento Elīna Garanča. «El problema es que habitualmente no encuentras esta paridad», adelantó Perdigón. «Empezamos los festivales buscando a estas solistas, y este año ha sido posible que de los 13 solistas, siete sean mujeres y seis sean hombres».

Acerca de las directoras, Perdigón admitió que es «muchísimo más complejo». «Son pocas a este nivel y tienes que contratarlo con tres o cuatro años de antelación. Es más, adelantamos que para la edición de 2024 tenemos apalabrada una. Hay una buena noticia en esto: todo el mundo ha despertado», anunció. Lo comenta unos días después de que Cate Blanchett haya ganado la Copa Volpi en la Mostra de Venecia a mejor actriz por interpretar a una mujer directora de orquesta en la película Tár, símbolo de los grandes cambios operados dentro del sector musical.

La obra de encargo de la 39º edición corre a cargo de Laura Vega con el estreno de Luz, amor y éxtasis: «Es una de las grandes compositoras de este país, no solo de la comunidad autónoma», manifiesta Perdigón. «Ha estrenado obras a nivel nacional con unas críticas extraordinarias, por tanto, afirmamos que en Canarias muchos compositores de gran nivel y ella lo es, sin duda».

Los conciertos inaugurales del 39 FIMC estarán a cargo de la Filarmónica de la BBC, bajo la dirección de Juanjo Mena, que visitó el Festival hace tres años junto a la Nacional Danesa. Será los días 12 y 13 de enero, en los auditorios de Gran Canaria y Tenerife, donde interpretarán las Danzas de Don Quijote, de R. Gerhard, partitura que sonará por primera vez en el FIMC, al igual que el Concierto para Violín de B. Britten, con la solista violinista germano-coreana Clara Jumi-Kang. La recta final estará dedicada a Maurice Ravel, a cuya partitura se añadirá al final la Compañía de Antonio Márquez de danza española para acompañar el Bolero.

A la flamante invitación le seguirán la Sinfónica de Bamberg, la Sinfónica de Tenerife y la Filarmónica de Gran Canaria, la Maggio Musicale Florentino, que llega por primera vez, y a viejos conocidos como el maestro colombiano Andrés Orozco-Estrada a la batuta de la Orquesta de Cámara de Europa, entre otras muchas agrupaciones.

El joven Daniil Trifonov actuará en el Pérez Galdós como gran estrella mundial del piano

El 39º FIMC se despedirá en febrero de 2023 con un grito de «paz frente a la guerra». Tras varios meses de trabajo y con el firme compromiso de contribuir a la continuidad de la vida musical ucraniana, cerrará la edición la Orquesta Sinfónica de Kiev. Desde Canarias emprenderá una gira por España bajo la dirección de su titular, Luigi Gaggero. Actuarán en tres islas: 9, 10 y 11 de febrero en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Tal y como recordó Juan Márquez, la música representa la «diplomacia cultural» entre naciones que velan por la consecución de la concordia.

Abonos y entradas

El próximo 3 de octubre se abrirá el plazo de renovación de abonos, que concluirá el día 21 de este mismo mes. Días después, entre el 31 de octubre y el 18 de noviembre, será el turno de quienes quieran sumarse al FIMC adquiriendo nuevos abonos. Una vez finalizados estos plazos, a partir del 12 de diciembre, se pondrán a la venta al público general las entradas para todos los conciertos.

También volverá a ofertarse el Abono Joven, con el que el FIMC quiere facilitar al público de hasta 30 años la asistencia a los conciertos con un precio muy reducido: hasta un 60% con respecto al precio del abono normal. Además, en la 39ª edición se mantienen las entradas a solo 3 euros para estudiantes de música y personas en situación de desempleo. Por otra parte, se seguirá aplicando para el público general la opción last minute, que supondrá obtener las entradas por un 30% menos desde 45 minutos antes del inicio de los conciertos.