J.A. Bayona: "Como Tolkien, solo entiendo la creación a través de la maravilla, de lo extraordinario"

J.A. Bayona tenía poco más de 10 años cuando descubrió a J.R.R. Tolkien y ‘El señor de los anillos’ a través de aquella alucinante película de animación rotoscópica dirigida por Ralph Bakshi en 1978 que condensaba en poco más de horas los arcos narrativos de ‘La comunidad del anillo’ y ‘Las dos torres’. Por desgracia, nunca se llegó a rodar la conclusión del tríptico original y Bayona, como otros tantos chavales de la época fascinados por las imágenes casi lisérgicas del filme de Bakshi y ese universo de hechiceros, dragones y elfos, se acabó zambullendo en las novelas de Tolkien. “Debía saber más de todo eso tan alucinante”, evoca hoy el director de, entre otros hitos, ‘El orfanato’ y ‘Lo imposible’.

Varias décadas después de aquellas ávidas lecturas de juventud, Bayona ha regresado a Tolkien por todo lo alto. El cineasta barcelonés atiende a este diario justo una semana después del estreno en Prime Video de los dos primeros episodios de la monumental serie ‘El señor de los anillos. Los anillos del poder’, de cuya dirección ha sido responsable. Un espectacular fresco ambientado en la Segunda Edad de la Tierra Media, mucho antes de los acontecimientos relatados en las películas de Peter Jackson, que arrastra consigo dos losas de peso considerable: ser la serie más cara de la historia y ser material sensible para el dogmático ‘fandom’ de la obra de Tolkien.

¿Le impuso mucho respeto trabajar con el legado de Tolkien? A los fans no les suele gustar que toqueteen sus cosas.

(Larga pausa) El fan de Tolkien se comporta como si formara parte casi de una religión. Él creó una mitología muy completa, muy exhaustiva, y, en fin, es normal que sus grandes seguidores sean gente muy purista. Yo he leído la obra de Tolkien y está repleta de grandes valores humanistas. Así que una persona que sea fan de verdad de Tolkien se presupone que es una buena persona (ríe). Me caen bien los fans auténticos, los que saben apreciar su obra no solo por la historia que relata, sino por las ideas que transmite.

Está, entiendo, al corriente de los ataques racistas que ha recibido la serie por la presencia de actores negros por parte de la facción más intolerante del ‘fandom’ de Tolkien.

Yo separaría al seguidor de Tolkien que espera, y que exige, que la adaptación esté a la altura de las expectativas, de esos tipos que primero son racistas y después son lectores de Tolkien. Además, el propio autor siempre defendió la inclusión y dejó las herramientas para que cualquier otra persona diera su visión e hiciera mayor la Tierra Media. En cualquier caso, estoy muy contento con la reacción general. Antes del estreno, solo se hablaba de dinero, de su presupuesto, y ahora, tras el estreno de los dos primeros episodios, se ha empezado a hablar por fin de la calidad de la serie.

¿Cómo llega usted al proyecto de ‘Los anillos de poder?’

Por lo visto, a Patrick McKay y J.D. Payne (los ‘showrunners’ de la serie) les gustaba mucho ‘Lo imposible’ y pensaron que en mis películas había bastantes cosas que podían trasladarse a su visión de ‘El señor de los anillos’. Nos invitaron a Los Ángeles a Belén [Atienza, su productora habitual] y a mí, y nos explicaron el proyecto durante una cena maravillosa. Son gente entusiasta, universitarios, graduados en Literatura, y dominan mucho a Tolkien. Te impresiona el nivelazo. Leímos los guiones y nos parecieron estupendos. Al cabo de tres días, antes de irnos de Los Ángeles, nos hicieron la oferta. Era imposible decir que no.

"No quería repetir lo visto en otras películas. Me atraía crear un universo nuevo, con otras situaciones y personajes"

¿Habría aceptado si el arco narrativo de la serie fuera el mismo que el de la trilogía de Peter Jackson?

Ese era el miedo. No estaba interesado en repetir lo visto en otras películas Lo que me atrajo fue el concepto de coger los apéndices de Tolkien, apenas una cronología sin hilo narrativo, y crear un universo nuevo, con otras situaciones y personajes, a partir de las directrices del autor.

Este nuevo universo está repleto de mujeres poderosas. No es el canon ni de la obra de Tolkien ni de la trilogía de Jackson.

La verdad es que es algo muy habitual en mis películas. ‘El orfanato’, ‘Lo imposible’, incluso ‘Jurassic World. El reino caído’, están llenos de personajes femeninos potentes. Cuando leí los guiones, me pareció fabuloso que las principales acciones de la serie estuvieran protagonizadas por mujeres.

"En apenas siete meses tuvimos que levantar de cero un proyecto monumental. Peter Jackson empleó años de su vida"

Tengo entendido que la explosión del covid obligó a detener el rodaje de la serie en Nueva Zelanda justo al poco de empezarlo.

Así es. En Navidad del 2019 estábamos viajando a Nueva Zelanda y en febrero ya rodábamos. Pero a las cinco semanas estalló el covid. Se estableció un parón de seis meses que, si te digo la verdad, nos vino bien.

¿Por qué?

Nos ofrecieron hacer la serie en julio del 2019 y en apenas siete meses tuvimos que levantar de cero un proyecto monumental. Peter Jackson empleó años de su vida. El caso es que estaba previsto hacer una pausa de seis meses entre el rodaje del episodio dos y el tres. Pero con el covid, la pausa prevista se adelantó y esos seis meses nos fueron de maravilla para desarrollar la serie algo mejor. Teníamos la sensación de llegar un poquito con la lengua fuera. Yo me encerré en una casa en la montaña en Nueva Zelanda, trabajando, y cuando todo se normalizó, volví a Auckland, que es donde se rodaba.

Vuelve a trabajar con su equipo habitual: Belén Atianza, Oscar Faura, Jaume Martí, Bernat Vilaplana… ¿Hasta qué punto es importante para usted estar rodeado de sus amigos?

Para mí ha sido clave trabajar con tu gente de confianza desde siempre. Y en este caso ayudaba más que nunca trabajar con gente de confianza al tener tan poquito tiempo de preparación. Te da mucha seguridad. Trabajamos casi sin hablarnos.

Usted ha rodado los dos primeros episodios. ¿Ninguno más?

No. Yo he lanzado la bola para que siga rodando.

¿Señor Bayona, se ve haciendo alguna vez cine pequeño, intimista, o su gran sentido del espectáculo es indisociable de su visión creativa?

La creación la establece el director de forma independiente del presupuesto.

"Ayer vi ‘Pacifiction’ y Albert Serra consigue sacar de lo ordinario algo casi sobrenatural. Ese es el tipo de narrativa que me interesa"

No me refiero tanto al dinero, sino a la idea de hacer algo alejado del gran despliegue que siempre destila su cine.

Ya te entiendo. Hum… De algún modo ‘El orfanato’ era una película intimista y claustrofóbica. Y mi ‘Jurassic world’ partía de la base muy grande para acabar siendo algo gótico en el interior de una casa. Te diré una cosa: para Tolkien, lo extraordinario, lo fabuloso, es algo indivisible de su forma de narrar. En mi caso, como él, no concibo la creación sin volcarle todo el sentido de la maravilla, sin hallar lo extraordinario en lo ordinario. Ayer vi ‘Pacifiction’ y Albert Serra consigue sacar de lo ordinario algo casi sobrenatural. Ese es el tipo de narrativa que me interesa, más allá de su tamaño.

El viernes pasado llegó a Barcelona procedente de Los Andes, donde ha rodado ‘La sociedad de la nieve’, inspirada en aquel atroz accidente de un equipo de rugby chileno en 1972. ¿Qué le atrajo de esa historia como para llevarla al cine?

El libro en que se inspira, de Pablo Vierci, lo llevo metido en la cabeza desde que lo leí en 2008, mientras preparaba ‘Lo imposible’. Recoge los testimonios de los 16 supervivientes del accidente, 30 años después, y explora las repercusiones que aquellos episodios tuvieron para ellos. Como dice el propio Vierci, ‘¡Viven!’ [libro de Piers Paul Read que inspiró el filme homónimo de Frank Marshall] era lo que pasó y ‘La sociedad de la nieve’ es lo que les pasó. Ha sido un reto monumental llevar a la pantalla todo eso.

Es su primer trabajo para Netflix. ¿Sabe si se estrenará en cines antes que en la propia plataforma?

No lo sé. No es política de Netflix informar de estas cosas con antelación. Solo tenemos el compromiso de que se estrenará en las mejores condiciones posibles. Está previsto que se estrene a finales del 2023.

"¿Muerte de los cines? La única decadencia es que los estudios solo apuestan por los ‘blockbusters’ y el cine más comercial, y no por un cine adulto"

Usted ve la vida en ‘scope’ pero sus últimos trabajos son para plataformas de ‘streaming’. ¿Es el canto del cisne de las salas de cine?

No lo creo. Hay un elemento nuevo que son las plataformas, pero al final todo se equilibrará como en su día pasó con la televisión o el vídeo. La única decadencia es que los estudios solo apuestan por los ‘blockbusters’ y el cine más comercial, y no por un cine adulto. No hay decadencia en el consumo: se ve más cine que nunca. Y hay una tendencia en todo el mundo, menos en España de momento, de volver a los cines como antes de la pandemia.

Hace 23 años rodó usted su primer cortometraje, ‘Mis vacaciones’. Hoy es un director hiperconsagrado, que trabaja en grandes producciones internacionales y cuyos filmes se miden por un gran éxito de crítica y taquilla. ¿Qué queda hoy de aquel Jota de 1999?

Yo me veo bastante parecido. Lo peor de envejecer es que uno sigue siendo joven por dentro. Me noto más experiencia, más tablas, pero sigo estando igual de nervioso cada vez que me enfrento a un rodaje o un proyecto. Creo que haría bastante parecido ‘El orfanato’ ahora. Y me alegro porque dices, mira, pues me salió bastante bien para ser la primera.