Rosario Flores llega a Arona SOS Atlántico para su concierto más limpio

Rosario Flores será uno de los platos fuertes de la nueva edición del Concierto Limpio por los Océanos de la novena edición del Festival Arona SOS Atlántico. La ganadora del Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latino protagonizará un concierto el sábado 10 de septiembre, en el Auditorio Infanta Leonor, a partir de las 19:00 horas, donde también actuará la artista multidisciplinar tinerfeña Ida Susal. Las entradas ya están agotadas. No obstante, esta no será la única cita musical de este festival, que el miércoles día 14, a la misma hora, también traerá a la Isla a la mejicana Julieta Venegas y a la palmera revelación del año Valeria Castro.

Arona SOS Atlántico afronta su edición más internacional ya que, por primera vez, estará presente en París y, además, organizará más de 60 actividades entre los meses de septiembre a noviembre en Madrid, en la capital francesa, Gran Canaria, La Gomera y Lanzarote. Todo ello en favor de la sostenibilidad de los océanos y la defensa de los cetáceos. A lo largo de estas semanas se propondrán actividades relacionadas con la música, el teatro, el cine, la danza, la poesía, así como conferencias, debates, exposiciones, talleres, actividades subacuáticas, rutas guiadas, tributos, formación, una feria y una convención medioambiental. Este año, el lema del festival es Ballenas de Vida.

Rosario Flores indicó durante la presentación de esta nueva edición que «cada vez que canto No dudaría busco que el mundo sea mejor y la gente cambie su conciencia porque yo sufro mucho por el medioambiente y por lo que hacen los seres humanos al planeta». «Este tipo de proyectos me dan fuerza y me siento muy privilegia de poder estar con ustedes, con este espectáculo con el que llego llena de fuerza y acompañada por primera vez de dos bailaores», explicó la cantante, que además de actuar en Arona reconoce que pasará unos días en el sur de la Isla descansando.

«Estamos viviendo un momento muy complicado y me da mucha alegría que se hagan cosas como esta, porque la Tierra se está quejando, la estamos envenenando, y yo lo que busco con mis canciones, al igual que hacía con mi hermano cuando comenzamos a cantar, es lograr llenar el planeta de muchas flores y de agua cristalina», reflexionó la reconocida cantante –quien este año también ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes–, y concluyó que «una de las cosas más importantes que existen en la vida es cuidar de los mares y los océanos y por eso este concierto es tan importante».

La cantante tinerfeña Ida Susal acompañará a Rosario Flores en la cita del sábado con su propuesta multidisciplinar, que mezcla influencias y diferentes lenguajes. «Para mí es una alegría infinita poder participar en este festival porque desde que soy muy pequeña estoy comprometida con el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad», expresó al creadora isleña quien se definió como una «lugareña comprometida» y por eso afirmó que «tenemos una industria en Canarias tan delicada que no podemos sostenerla si no apostamos por la sostenibilidad medioambiental». La inspiración le llegó a la música durante la presentación de este festival y concluyó que un buen lema para una futura edición de esta cita multidisciplinar sería Ni un ladrillo más, ni un animal menos.

Actividades

En esta novena edición, el Festival Arona SOS Atlántico dobla el número de actividades realizadas en la edición anterior y recupera su total normalidad tras la pandemia. La Primera Convención Nacional de la Plataforma Medioambiental Mar Tierra Aire se celebrará entre el 21 al 23 de noviembre y convertirá a esta cita en el foco de máximo interés en asuntos medioambientales con la participación de más de 30 organizaciones. En esta primera convención se elaborará un documento a favor de la defensa de los océanos.

Desde sus comienzos, el festival ha tenido muy en cuenta la importancia de la fotografía submarina para dar a conocer las riquezas de los océanos, y para así concienciar sobre su necesaria conservación. En esta ocasión participarán diferentes fotógrafos submarinos de todo el mundo que, con la guía del asesor en temas medioambientales de esta iniciativa, Sergio Hanquet, bucearán en aguas canarias. Además, entre el 2 y el 8 de octubre, se celebrará una cumbre de artistas de la imagen submarina, el International Press & Fam Trip Diving, en el que participarán seis profesionales.

Arona SOS Atlántico volverá a contar con la presencia del asesor de la ONU para los derechos de la infancia y activista colombiano Francisco Vera, quien ya acudió el año pasado a la Isla. En esta ocasión, participará en un amplio programa de actividades entre septiembre y octubre en Tenerife, La Gomera, Madrid y París.

Los Cristianos es el marco elegido para celebrar la Feria de la Artesanía Sostenible, que estará arropada por la celebración en esa jornada de actividades de canto coral, títeres, danza y bodypaint. Además, por primera vez, Arona SOS Atlántico sale de territorio español para lanzar a otros países europeos su mensaje a favor de los océanos y las ballenas. Además, se reeditará la campaña de acciones de imagen en pleno centro de Madrid con soportes monumentales en el Metro.