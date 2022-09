‘Pas de deux’ llega al Teatro Victoria con la irreverencia de Miss Beige y Losdedae

Miss Beige se estrena en el mundo de la danza de la mano del Premio Nacional de Danza 2006 Chevi Muraday, con su compañía Losdedae. Pas de deux llega al Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife, una propuesta que pone a prueba a la famosa artista que triunfa en Instagram, el alter ego de Ana Esmith. Las actuaciones serán el sábado 10 y el domingo 11 de septiembre, a las 19:30 horas, con una propuesta que hace referencia a las variaciones en pareja que se realizan en el ballet clásico en una pieza a caballo entre la danza y la performance con música de Tchaikovsky y Franco Battiato.

Esta colaboración surgió del «deseo absoluto y la admiración mutua» que sienten los dos protagonistas. El bailarín y coreógrafo Chevy Muraday explica que, como tantos otros, conoció al personaje de Miss Beige a través de las redes sociales y se propusieron mantener un encuentro «sin ninguna pretensión, tan solo para comprobar qué podría suceder cuándo dos disciplinas tan dispares y que tienen tan poco en común se juntan». Así pues, el objetivo era dar lugar «a un juego que nos situara en ese lugar incómodo que es para los creadores lo desconocido», reflexiona el bailarín, quien celebra la gran repercusión que tuvo aquel vídeo que grabaron de unos tres minutos y que les animó a llevar su propuesta al espacio escénico habitual.

Así nació Pas de deux, una pieza en la que Miss Beige aparece como una espectadora más, que hace cola para entrar, se sienta entre el público y revisa el programa de la pieza. Con el inicio de la actuación de Muraday, se subirá al escenario para mostrar este poco convencional paso a dos. «Es cierto que muestra cierta rigidez en su movimiento pero Miss Beige es un ser adorable, y es un personaje al que admiro y al que le tengo mucho afecto», explica el bailarín quien dice que este alter ego de Ana Esmith «es mucho más de lo que realmente se ve, es muy vulnerable». Precisamente de esa rigidez inicial dice que «se va moldeando a lo largo de la propuesta» pero que por eso también «hay momentos en los que no sabemos qué va a suceder, porque todo depende de ella y también del público». Y «ese vacío incontrolable no me pone porque, para un coreógrafo como yo, una pieza en la que sobre todo prima el juego, me coloca en lugar difícil», reconoce.

Chevy Muraday celebra la buena recepción de esta pieza entre el público porque, a pesar de ser «muy inusual», «no cansa y las diferentes situaciones que se plantean van colocando al público en cierta incomodidad que para ellos es interesante y desconcertante». «El público quiere entrar en el juego muy rápido» y celebra que «hemos estado viviendo una terrible temporada a través de las pantallas y ya era hora de que nuestras vivencias fueran directas porque necesitábamos un acercamiento más personal y humano, y creo que este espectáculo aúna estos conceptos».

Pas de deux llega ahora a una tierra con una «gran cantera y con grandes bailarines que han hecho que la danza canaria sea importante más allá de la distancia geográfica, y donde los profesionales han asumido la responsabilidad de crear nuevo contenido, lo que ha hecho que esta disciplina se establezca como una de las más potentes del país». Es por este motivo que Chevi Muraday afirma que «muchas otras Comunidades Autónomas deberían aprender de Canarias». Más allá del talento canario, Muraday anima al público tinerfeño a acudir a los dos pases previstos de Pas de deux en Santa Cruz de Tenerife, «un espectáculo dispar, divertido, con mucha poesía y donde el público van a sorprenderse constantemente, y a jugar mucho».