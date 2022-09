La ilustradora Lisa Giambra muestra en directo su arte sobre una tabla de ‘skate’

Las tablas de skate toman protagonismo en la obra de la ilustradora de origen italiano Lisa Giambra, quien participa en la quinta edición del RollFestival, que se celebra en Punta del Hidalgo, en La Laguna, los días 2, 3 y 4 de septiembre. Roll Art Project es el nombre de la propuesta creativa que llevará a cabo la joven y que es una de las novedades en esta nueva edición en la que además llevará a cabo una muestra expositiva con varias de sus obras pictóricas.

Lisa Giambra ofrecerá el sábado 3, a partir de las cuatro de la tarde, unas pinceladas de cómo es su proceso creativo y dará forma a una obra en vivo sobre una tabla de skate. La joven reconoce que ya tiene alguna idea en mente para decorar este soporte porque «quiero que la obra haga bastante referencia al festival, pero seguro que variará cuando empiece a trabajar porque me nutriré de lo que vaya viendo que sucede a mi alrededor».

Esta no es la primera vez que Giambra trabaja sobre una tabla de skate y, de hecho, una de las obras que mostrará en su exposición está realizada en este formato. «Llevo trabajándolas desde hace tiempo y precisamente otra de las que he hecho está ahora expuesta en La Laguna. Me gusta trabajar sobre ellas porque es una buena forma de reciclarlas y darles otra vida», explica la ilustradora, quien también mostrará cuatro de sus cuadros.

«Normalmente recreo en mis obras cosas y emociones que yo misma he experimentado y por eso en algunas de las pinturas estoy representada yo», explica la joven quien matiza que, tanto a nivel técnico como creativo, pintar sobre tablas de skate no es muy diferente a hacerlo en cuadros porque, además, ella suele pintar sobre madera. No obstante, puntualiza que sí es necesario tener en cuenta el diseño, puesto que se trata de un formato mucho más alargado y es necesario recolocar todos los elementos que formarán parte del dibujo. Así, sobre tablas de skate ha pintado abejas o peces pero también ha hecho referencia a la actualidad y, así, recuerda que durante el confinamiento pintó dos manos entrelazadas, «llamando la atención en un momento en el que parecía que no nos podíamos tocar los unos a los otros».

Nacida en Italia, Lisa Giambra reside actualmente en Tenerife después de haberse graduado con Matrícula de Honor en BA Illustration en la University Of Wales Trinity Saint David de Gales, en Reino Unido. Con su arte, Giambra intenta representar el mundo de la forma en la que lo percibe y por ello la figura humana es el tema más recurrente en su obra, que además suele combinar en sus ilustraciones con elementos de la naturaleza y animales. Su trabajo es fundamentalmente narrativo e intenta expresar un sentimiento o emoción. Trabaja principalmente con lápiz, aunque en sus obras más recientes explora con el acrílico sobre madera, como en el caso de las tablas de skate que obtiene de amigos y conocidos que ya no las van a utilizar más. La mayor parte de su inspiración viene de experiencias personales, de su entorno y de las diferentes culturas del mundo que ha podido descubrir. Algunos de sus trabajos se desarrollan alrededor de vivencias como la depresión, la ansiedad y otros sucesos de su vida con los que ha convivido y que le han ayudado a cambiar su perspectiva respecto al mundo que le rodea y su propio cuerpo, donde intenta plasmar las sensaciones físicas y mentales que ha experimentado en su día a día.