Las gemelas Nervo llegan a Tenerife para protagonizar la Lagoon Party

Regresa una nueva edición de las Lagoon Party al sur de la Isla con la visita del dúo australiano de música electrónica Nervo. Las hermanas vuelven a Tenerife para participar en esta cita que se desarrollará el domingo, a partir de las dos de la tarde, en las piscinas del Hard Rock de Adeje. La cita festiva estará liderada por las gemelas australianas Nervo, quienes ya protagonizaron, en 2019, unas de las fiestas más sonadas en este increíble emplazamiento del sur de Tenerife. En esta ocasión, el cartel de artistas se completa con la presencia de Leon Cormack, Wes y Red B*ch.

Esta es la cuarta fiesta que celebra el recinto este año, en el que ha recuperado de pleno el ritmo de antes de la pandemia. A pesar de que ya se han agotado muchas de las entradas, los interesados aún pueden adquirir entradas generales al precio de 35 euros a través de la página web www.lagoonparty.com.

Además de Leon Cormack, Wes y Red B*ch, el dúo Nervo revolucionará a los asistentes, que tendrán la oportunidad de disfrutar de la sesión de las hermanas mientras bailan en la piscina. Nervo está formado por las gemelas Miriam y Olivia Nervo, originarias de Melbourne, en Australia. Desde que saltaran a la fama mundial en 2005, estas artistas, DJ y productoras se han ganado un lugar destacado en todas las listas de éxitos y desde el año 2013 se han sabido mantener en el top 20 de los mejores DJ del mundo, según la prestigiosa revista DJmag.

Miriam y Olivia Nervo comenzaron su carrera musical dentro del pop, a mediados del año 2000, y empezaron a tener éxito con el tema Negotiate With Love, que las lanzó al puesto número diez en todas las listas de pop en el año 2006. Fue de esta forma como se abrieron las puertas y tuvieron la oportunidad de trabajar con importantes artistas del momento como Kesha y Kylie Minogue.

A partir de ese momento, además de mezclas con grandes estrellas internacionales como Katy Perry y 30 Seconds to Mars, el dúo australiano batió todos los récords con el lanzamiento de When Love Takes Over junto a David Guetta, en mayo de 2009. Un año más tarde, Nervo lanzó la canción This Kind Of Love a través de su propio sello independiente en Reino Unido, Loaded Records, y también logró colarse entre los grandes éxitos de las listas mundiales. Además, en el mes de junio del año 2011 iniciaron una gira junto a otros artistas de la talla de Britney Spears, Nicki Minaj y Jessie and the Toy Boys.

Nervo es sin duda uno de los dúos más exitosos de los últimos años y por eso tampoco han faltado en los grandes festivales internacionales. Así, a lo largo de su carrera han participado en el popular festival belga Tomorrowland escribiendo conjuntamente con Afrojack el single The Way We See The World (Tomorrowland Anthem). Desde entonces, y gracias a una diversa e intensa carrera, se han ganado el calificativo de reinas indiscutibles de la electrónica. Su presencia en grandes festivales es constante y durante su trayectoria han podido colaborar con los principales artistas del género. Así, Lagoon Party también se convierte en un espacio para su reinado, con sesiones de música que prometen ser históricas.