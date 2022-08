«Los fans han recibido estas canciones que si fueran suyas y eso es muy guay»

¿Qué le parece ser el único hombre de un cartel ampliamente femenino en el Mujeres World Fest?

Yo lo que digo es que se venga todo el mundo, que lo vamos a pasar muy bien. Este es el último concierto de mi gira y hay que celebrarlo y seguro que va a salir algo especial de todo esto porque me gustan mucho las artistas que tocan. Silvana Estrada es una muy buena amiga y me apetecía mucho tocar en un festival con ella. Además, es el día de mi cumpleaños, por lo que no podré estar mejor.

A pesar de estar inmerso en la gira de La cantera, no deja de componer nueva música y ya está grabando nuevos temas, ¿no pierde el ritmo?

La cantera empezó a gestarse hace dos años y medio y entre que lo terminamos y lo lanzamos había pasado un año. En ese tiempo de espera seguí trabajando y ahora estamos grabando todo eso. Aunque es ahora cuando lo presento, siento que dejé atrás el primer disco hace tiempo y aunque siga cantando las canciones de La cantera en muchos sitios, me gusta ir asomando la cabeza por otra ventana con música nueva.

En su primer disco sorprendió al público con un sonido mucho más redondo después de haber presentado algunos sencillos solo a voz y guitarra. ¿Qué es lo que prepara Guitarricadelafuente para sus próximas canciones?

Es una pregunta difícil porque no creo que exista una forma de hacer música en concreto. Cada pieza me pide algo diferente. Con la grabación del primer disco aprendí a entender las canciones por sí solas para que, en conjunto, el disco contara una historia. Y con todo lo aprendido, ahora siento que con las nuevas canciones sé qué sonido quiero encontrar o qué instrumentos quiero utilizar y cómo quiero que se escuche. Mi nombre artístico es el que es y se da por sentado que la guitarra estará presente pero yo entiendo la música de una forma que incluye muchos elementos acústicos que me permitan descubrir nuevos caminos y llevar al público a otras atmósferas. La guitarra puede ser un punto de partida para luego seguir viajando.

Su primer disco es un homenaje a su familia, a su niñez, a sus veranos en el pueblo. ¿Podrá realizar alguna vez otro disco tan especial y personal como este?

Espero poder hacer otro tan especial, sí. Al ser el primero creo que lo que supone para mí no se volverá a repetir pero sí que creo que esto es parte del proceso y que el próximo trabajo que saque tendrá su propio contexto y reflejará las cosas que estoy viviendo en este momento. Cada proyecto es diferente y tiene un sentido y yo le doy una importancia determinada.

¿Seguirán sus seguidores descubriendo sus vivencias en esas canciones?

No siempre las canciones que canto cuentan historias personales. No me gusta que se de por entendido que hablo de todo lo que me ha pasado. Lo que me gusta es recrear imágenes para que la gente haga su propia interpretación. Lo bonito es que a partir de una historia se evoquen cosas diferentes y cada persona lo lleve a su terreno y a sus recuerdos.

Este está siendo un verano intenso, con multitud de conciertos dentro de una gira que se ha hecho de rogar.

Sí, el día que nos confinaron yo tenía que coger un vuelo a Canarias, donde tenía dos conciertos que, obviamente, tuve que suspender. Así que durante estos dos años he tenido que reinventarme debido a la pandemia. Hice una gira covid, con pequeños aforos, pero el último año decidí no tocar para dedicarle todo el tiempo posible al nuevo disco, porque no quería seguir tocando hasta no tener temas nuevos; no me sentía conectado con lo que hacía.

Su incipiente carrera ya le ha permitido hacerse con un nutrido grupo de seguidores con el que ha creado una relación muy especial porque se sienten muy conectados con el mensaje que transmite. ¿Siente esa conexión con todos ellos?

Esto es muy guay porque los fans son muy fans. Después de estar tanto tiempo sin publicar música nueva, el lanzamiento de este disco me daba un poco de miedo, pero sabía que la gente a la que le gustaba mi música lo iba a entender perfectamente. Los fans han recibido estas canciones que si fueran suyas y esos son los mensajes que me llegan.