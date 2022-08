Ucrania y Rusia encabezan la no ficción de la 'rentrée' literaria

La necesidad de entender cómo Rusia ha acabado invadiendo y declarando la guerra a Ucrania ha generado un afán editorial para satisfacer al lector inquieto, de tal manera que el conflicto es el protagonista temático del ensayo de las novedades de este otoño. Libros de historia con el foco en la Alemania nazi, la preocupación por el futuro de la humanidad y llamativas memorias y biografías completan la no ficción del nuevo curso editorial.

Ucrania y Rusia, en el objetivo lector

Distintos enfoques se acercan al conflicto, entre ellos, ‘Decisión en Kiev. Lecciones ucranianas’ (Acantilado), de Karl Schlögel; ‘Las puertas de Europa’, donde el historiador Serhii Plokhy explica el pasado y el presente ucraniano (Península), o las miradas de reputados expertos como Francisco Veiga (‘Ucrania 22’, Alianza), Noam Chomsky (‘Por qué Ucrania’, Altamarea) u Orlando Figes (‘La historia de Rusia’, Taurus). Además, el enfoque militar de ‘La guerra de Ucrania’ (La Catarata), con edición de Guillem Colom.

Necesario es recurrir también a la ficción realista: aún caliente la impactante novela de julio sobre la hambruna a la que Stalin condenó a Ucrania (‘La guardiana de recuerdos de Kyiv’, de Erin Litteken, en Navona), llega ahora ‘Abejas grises’ (Alfaguara ), de Andréi Kurkov, apelado por ‘The Guardian’ como el Murakami ucraniano: es la odisea conmovedora de un apicultor que se esfuerza por proteger sus insectos en una tierra de nadie disputada en 2014 por fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos. En octubre, ‘Mi Ucrania’ (Lumen / Univers), de Victoria Belim, y la reedición de la futurista ‘El día del oprichnik’ (Alfaguara), donde Vladímir Sorokin imaginaba una Rusia de 2027 aislada y gobernada por un omnipotente dictador. En noviembre, la historia de intriga, disidentes y espías en la Rusia contemporánea ‘Una carpa bajo el cielo’ (Automática), de la Premio Formentor 2022 Liudmila Ulítskaya (de la autora rusa Lumen rescata ‘Los alegres funerales de Alik’).

Del nazismo a la naturaleza

¿Por qué algunos líderes del siglo XX, como Hitler, Franco, Stalin, Churchill o Margaret Thatcher, alcanzaron un poder desaforado y qué pasó para que su era terminara? Se lo pregunta e intenta responder el historiador británico Ian Kershaw en ‘Personalidad y poder’ (Crítica). De dos aspectos poco explorados del nazismo se encargan dos títulos de Ático de los Libros: ‘Dinero y poder en el Tercer Reich’, investigación periodística de David de Jong sobre los empresarios ligados a la maquinaria de Hitler, y ‘Prométeme que te pegarás un tiro’, donde Florian Huber estudia con testimonios directos la ola de suicidios en la Alemania derrotada. También testimonial es ‘Clandestina’, memorias de Marie Simon Jalowicz, una judía que sobrevivió a toda costa en el Berlín nazi (Periférica-Errata Naturae).

La preocupación por el mundo que habitamos se detecta en la propuesta de Karen Armstrong, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, que en ‘Naturaleza sagrada’ (Crítica) plantea formas de recuperar el vínculo con el medio ambiente; en la del arqueólogo y divulgador Eudald Carbonell, que en ‘El futur de la humanitat’ (Ara) expone un decálogo para la supervivencia de la especie, y en el ensayo ecologista de Jostein Gaarder 'Somos nosotros los que estamos aquí ahora' (Siruela / Amsterdam), 30 años después de 'El mundo de Sofía'.

Al margen, insólita es la historia real que disecciona en ‘Los chicos de Hidden Valley’ (Sexto Piso / Periscopi) Robert Kolker, la de una familia de doce hermanos, de los cuales seis fueron diagnosticados de esquizofrenia.

Vidas en las que curiosear

Los ‘Diarios y cuadernos (1941-1995)’ de Patricia Highsmith (Anagrama), ‘Plantéate esto’ (LRH) de Chuck Palahniuk, autor de ‘El club de la lucha’, o ‘Esto no se dice’ (Destino/ Columna), de Alejandro Palomas, sobre su experiencia como víctima de abuso infantil, dicen mucho de los escritores que los firman.

Vidas del mundo de la música, el cine, el arte y el deporte llegarán a través de las memorias de Bono, líder de U2 (‘Surrender’, Reservoir Books); una suerte de gabinete de las maravillas de Nick Cave (‘Más extraño que la bondad’, Sexto Piso), o ‘Set the night on fire’ (Alianza), donde el guitarrista de The Doors, Robby Krieger, rompe el silencio. Biografías arrojarán luz sobre Raffaella Carrà (de Paolo Armelli; Blackie Books), Banksy (de Carol Diehl; Cátedra), Alfred Hitchcock (de Edward White, Alianza), Nico (Jennifer Otter Bickerdike; Contra) o el boxeador Mohamed Alí (por Jonathan Eig; Capitán Swing). Y mezclando realidad y ficción, Manuel Vicent se acercará a la figura de Concha Piquer en ‘Retrato de una mujer moderna (Alfaguara).

Dos biografías se acercan a los 50 años que cumple la reina Letizia (de Mábel Galaz en La Esfera, y de Carmen Duerto, en Harper Collins), y habrá nuevo libro de Michelle Obama (‘Con luz propia. Vencer en tiempos de incertidumbre’, Plaza & Janés).

En clave política, destaca ‘Un tal González’ (Alfaguara), donde Sergio del Molino traza un retrato de la España de la Transición a través de su mirada sobre el expresidente 40 años después del triunfo del PSOE. También llegan completas biografías del político catalanista Francesc Cambó ‘L’últim retrat’ (Edicions 62 / Crítica), a cargo de Borja de Riquer; de Miguel Primo de Rivera, de Alejandro Quiroga (Crítica), y el epistolario inédito entre Josep Pla y el escritor y político Joan Estelrich (Edicions 62).