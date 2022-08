El grupo italiano Mellow Mood llega al VIII Reggae Can Festival

El grupo de reggae italiano Mellow Mood, formado en 2005 por los gemelos Jacobo y Lorenzo Garzia, encabeza el cartel de la VIII edición del Reggae Can Festival, que se celebrará del 5 al 9 de septiembre en diferentes espacios de La Laguna, en Tenerife, y de San Sebastián de La Gomera. Además, se suma al cartel de esta nueva edición del concierto la banda canaria más longeva en este género musical, Eclipse Reggae, que este año cumple 25 años en el panorama musical canario. Estos son tan solo dos de los artistas que se subirán al escenario de la plaza del Cristo de La Laguna el próximo jueves 8 de septiembre, en el tradicional concierto gratuito de este festival y que también contará con la participación de dos de los artistas canarios con más trayectoria nacional e internacional: Dactah Chando y Ruts & La Isla Music. También actuarán, a partir de las 21:00 horas en el enclave lagunero, la cantautora y compositora Isa Izquierdo y los DJ Esteban Pérez y Monterreina.

Esta octava edición cuenta con el lema Por un mundo sostenible, en consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, como explica la directora del festival y artista Ruts & La Isla Music, Ruth Barreto, «cuadran a la perfección con los valores que promueve el reggae» y por eso, «atendido a la demanda social existente, hemos querido aumentar el programa de actividades y acentuar el trabajo en esa línea». Así pues, es la primera vez que el festival cuenta con un discurso internacional gracias a la participación del grupo Mellow Mood demostrando una vez más que «el reggae se entiende en todo el mundo y por eso ha sido declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad», explica Barreto.

De este modo, la VIII edición de Reggae Can Festival ha generado una plataforma más allá de los conciertos con actividades paralelas que se prolongarán durante varias jornadas, tanto en La Laguna como en San Sebastián de La Gomera. En esta ocasión se han desarrollado varios programas complementarios dirigidos a despertar conciencias, como No woman, no cry, centrado en la conciencia de género; One Love, un proyecto de acceso e inclusión; Rompen las olas, un programa de sostenibilidad y compromiso medioambiental; Reggae Can Kids, dirigido a los más pequeños; y el Reggae Can Lab, con una clase magistral y talleres con expertos.

Este emblemático festival será gratuito y accesible para todo tipo de públicos con el objetivo de fomentar, promover y visibilizar el reggae hecho en Canarias. Ruth Barreto indica que este festival «se ha consolidado dentro del panorama musical de las Islas» y anuncia que este año «hemos sido fieles a nuestra filosofía de aunar la música con la defensa de los derechos humanos, la sostenibilidad medioambiental y social, el cumplimiento y la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y la promoción de la conciencia de género».

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo, señaló durante la presentación de esta nueva edición que «es un honor y una oportunidad para nuestra ciudad acoger nuevamente este festival, que se ha convertido en un referente en toda Canarias». «Tras dos años duros de pandemia, los laguneros tienen ganas de salir, disfrutar y compartir momentos de ocio, y no se me ocurre mejor plan que el Reggae Can Festival», manifestó también el edil. Mientras que la musicóloga Sara Almeida, quien ofrecerá algunos talleres en Tenerife y La Gomera, añadió que «el Reggae Can Festival desde sus inicios ha estado comprometido socialmente», y prueba de ello, es que «este año haya apostado por concienciar a los niños y a las familias sobre los objetivos de desarrollo sostenible», algo «vital para que entre todos contribuyamos a hacer de este mundo un lugar mejor». Por su parte, el artista Dactah Chando afirmó que el Reggae Can Fest representa todo lo que ha venido haciendo en los últimos años además de ser «una ventana donde nosotros los músicos canarios podamos exponernos y ser conocidos por el gran público».