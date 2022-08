Andrés Calamaro canta canario

Made in Argentina, de Andrés Calamaro, marcó un antes y un después en los gustos musicales de Agus Llamazares. El cantante y músico tinerfeño lleva desde entonces obsesionado con los discos de la estrella argentina y tanto es así que el tributo al que dio forma hace años con sus canciones ha tenido tanto éxito que estos días cumple su décimo aniversario. Para los seguidores de Calamaro y para aquellos que simplemente quieran escuchar buena música, Llamazares se sube al escenario de La Bowie, en La Laguna, el viernes 26 de agosto, para mostrar Calamaro’s en su tienta, su particular homenaje al autor de Flaca.

Fue Sergio Delgado el amigo que le prestó a Llamazares Made in Argentina y, pocos años después de aquel descubrimiento, «plasmamos nuestro fanatismo con un concierto acústico para tocar sus canciones con un par de guitarras y nuestras voces». Fue así como nació Calamaro’s en su tinta, que poco a poco fue mutando hasta ser la banda que es ahora. Reconoce que la música de Calamaro y Los Rodríguez «ha creado una comunidad muy fiel y muy fanática lo que se une a que el propio Andrés sigue manteniendo su carrera muy activa y a que, si no me equivoco, somos la única banda tributo a Calamaro». Por lo que no es de extrañar que sus conciertos se hayan prolongado durante los últimos diez años.

En el caso de la cita de mañana en La Laguna, «haremos un repaso por toda la carrera de Calamaro pero haciendo hincapié en sus hits y en sus temas más animados. «La diversión está asegurada y eso es lo que percibimos desde el escenario porque el público siempre está entregado a cantar y bailar rumbitas rockeras», adelanta el cantante. Aunque el repertorio siempre cambia, «hay temas del argentino que no pueden faltar, pero luego hay algunos con los que vamos jugando», explica Llamazares quien adelanta que «siempre toco a guitarra y voz alguna canción que pida el público, lo que crea una atmósfera muy cercana». «Las canciones de Andrés se prestan a ser cantadas a coro como un grupo de marineros borrachos en una cantina de puerto», resume el músico tinerfeño.

Así, avanza que los asistentes se quedarán con ganas de más, porque siempre ocurre, «no hay manera de satisfacer a un seguidor de Calamaro porque tiene millones de canciones y lamentablemente el tiempo del concierto es limitado». Y, aunque no quiere desvelar demasiado del repertorio , confirma que no faltarán temas como Flaca, Te quiero igual, Sin documentos o Loco.

Calamaro’s en su tinta es un proyecto duplicado puesto que Llamazares cuenta con una banda que lo acompaña en sus conciertos en Madrid y otra en Tenerife. En el caso de esta última, se subirán mañana al escenario los compañeros de siempre del cantante: Charlie Peña a la batería, Pablito Moreno a la guitarra y coros y Patrick Schmitt al bajo. «Encima tocaremos en La Bowie, antiguo Jospital, que fue para mí y para muchos otros músicos tinerfeños una segunda casa donde hemos crecido como músicos». «Estamos de aniversario, así que montaremos una buena fiesta», avanza Agus Llamazares quien después de tres años sin actuar en Tenerife, reconoce que este «será un concierto muy especial para mí».