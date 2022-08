Ritmo y naturaleza en pequeño formato

Un concierto con público reducido en un paraje natural. Eso es lo que propone la iniciativa Música en cada rincón, una iniciativa puesta en marcha por la banda Suakai y que en esta tercera edición visita por primera vez Canarias. Tras un concierto el lunes 22 de agosto en Gran Canaria, el miércoles 24 estarán en El Tablado, en La Palma, y el viernes 26 en Jandía, en Fuerteventura. Los lugares más recónditos de la geografía española reciben así la mejor música en directo con el objetivo de trasladar el arte y la cultura a poblaciones tradicionalmente excluidas de las grandes producciones artísticas. En esta tercera edición, Suakai adapta su espectáculo Luces, Música ¡Acción!, con emblemáticas bandas sonoras de película y ha realizado una gira durante el verano por una docena de municipios para finalizar ahora en Canarias.

El precursor de esta iniciativa y director de Suakai, Iván Carmona, explica que ha sido un viaje largo y que han tardado dos años en poder sacar adelante esta idea que llevaba rondando la mente de Carmona desde hace mucho tiempo. «Era algo que siempre había querido hacer pero era muy complicado desde el punto de vista logístico y por eso no nos habíamos lanzado a hacerlo», relata el músico, quien ya conoce los secretos de actuar en grandes teatros y auditorios y hacerlo también en mitad del campo rodeado de un público expectante.

«Hemos trabajado en muchos espacios convencionales pero desde que nació Suakai lo que queríamos era ofrecer al público una experiencia totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado a recibir», relata el músico quien añade que esta iniciativa permite eliminar totalmente la barrera entre los artistas y el público. «En la oscuridad de un teatro siempre se crea un muro entre los que estamos encima del escenario y los espectadores», y por eso, con la irrupción de la pandemia y las nuevas restricciones que mantenían aún más alejado al público, «nos planteamos poner en marcha alguna nueva idea para no estar con los brazos cruzados».

Fue así como surgió Música en cada rincón, un proyecto para acercar la música a los lugares más recónditos y escondidos de la España despoblada. Así, el grupo ha buscado los pueblos más pequeños de cada Comunidad Autónoma para visitarlo con su música. En el caso de Canarias, este año es la primera vez que visitan las Islas puesto que la producción de estos espectáculos es muy complicada y tras haber logrado afianzarlos en la Península, en esta nueva edición han decidido dar el salto al Archipiélago. «En la primera edición nos encontramos con muchos problemas porque, en plena pandemia, al visitar los pueblos más pequeños, algunos de ellos no habían tenido ningún caso de covid y veían con miedo nuestra visita», relata Iván Carmona quien no obstante ha visto con alegría como este proyecto ha triunfado allá donde ha ido.

Así, el trabajo de producción es uno de los más importantes para esta iniciativa: «Tenemos un equipo que busca por toda España los pueblos más pequeños y los más bonitos». A todos estos rincones llevan una propuesta totalmente específica que se adapta a las características del lugar y que no solo ofrece una experiencia inolvidable para el público sino también para los propios músicos que no conocen el lugar en el que van a actuar hasta pocas horas del inicio del concierto.

La propuesta musical sí es una constante en todos los conciertos, aunque esa no era la idea al principio. «Queríamos ir cambiando el espectáculo cada año pero desde el comienzo esta propuesta ha tenido tanto éxito que hemos decidido mantenerla algún tiempo más», explica Carmona, quien indica que este concierto ya lo han hecho en salas grandes y ahora lo adaptan al medio natural, aunque con la misma calidad y la asistencia de grandes músicos, seis en total.

Después de tres ediciones, el balance no puede ser más positivo: «Creo que no ha habido ningún concierto en el que el publico no haya salido emocionado y sorprendido por lo que ha visto y escuchado». El objetivo final de esta propuesta es el de "escapar de la seriedad de un teatro o auditorio y que el público se centre en vivir una experiencia inolvidable" porque, tal y como explica Iván Carmona, «hoy en día, que todo es tan efímero, algo como esto, que dice el público que se queda en la mente, creo que es de agradecer». Además, el grupo llega impaciente a Canarias puesto que, explican, «nos ha sorprendido la gran acogida que estamos recibiendo y el interés del público que desde hace semanas nos preguntan lo que deben hacer para acudir a las tres citas que tenemos en Canarias».