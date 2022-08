«No hay país en el mundo en el que no se consuma salsa»

Como director del World Salsa Open y amante de este ritmo latino, ¿en qué estado diría que se encuentra la salsa en estos momentos?

La salsa a lo largo de la historia tuvo altibajos, momentos en que todo el mundo quería bailarla y consumirla, y otros momentos en los que se reduce a los más acérrimos amantes del género. Obviamente que las olas migratorias de latinoamericanos al mundo ayudaron mucho a que se mantenga viva la salsa en distintos países, los congresos, los conciertos, las competencias. Podemos decir que no hay país en el mundo donde no se consuma salsa, una academia, un evento o una radio. Hoy la salsa está viva en el mundo entero.

¿Con el ritmo se nace o se hace, es decir, se aprende?

Pienso que las dos cosas. Hay gente que lo lleva en la sangre, nace con él y otros lo aprenden a lo largo del tiempo. Está claro que el trabajo constante, la práctica y el esfuerzo son algunas de las maneras para lograrlo.

No es la primera vez que está en Canarias, ni que participa en el Canarias Salsa Open. ¿Cómo ve el nivel de los bailarines canarios? ¿Se siente la salsa en las Islas?

Es verdad que tengo la dicha de conocer Canarias, conocer a su gente y poder decir que siempre fueron súper cálidos y amables conmigo. El nivel de baile es súper alto. Tuvimos muchos campeones canarios que viajaron a Puerto Rico, al campeonato mundial donde dejaron la vara alta. La impresión del público al verlos en competencia fue súper explosiva, pues no se imaginaban el talento que traían y que sorprendió a todos. La salsa está muy viva en las Islas, no solo con los bailarines, sino también con las academias, fiestas, radios y eventos. Cabe recordar la cantidad de conciertos de este género que se realizaron a lo largo de la historia, donde tuvieron la suerte de tener a artistas de renombre, gracias a los productores que también apostaron por estos ritmos. Todo esto hace que se mantenga viva la salsa en Canarias.

Con la pandemia encontramos otras formas de seguir en contacto, de tomar clases

Es uno de los expertos que impartirán talleres en esta XVIII edición del Canarias Salsa Open. En concreto, el taller de vueltas en pareja (on2) social. ¿Qué van a poder disfrutar aquellos que se animen a participar en él?

¡Gracias por lo de experto! Tengo la suerte de haber sido convocado para dar un taller, y la idea es poder compartir conocimientos, formas y el estilo que utilizo a la hora de bailar. La importancia está en que todo lo que veamos estará enfocado al baile social, con vueltas, códigos y marcas que podamos aplicar a la hora de bailar socialmente con cualquier persona en una pista de baile.

Es director del World Salsa Open, uno de los certámenes de baile más valorados del mundo, y al que acudirán en 2023 los ganadores del Canarias Salsa Open. ¿Qué se van a encontrar los ganadores en esa cita, qué pinceladas podemos adelantar de la próxima edición de este certamen?

Los ganadores se encontrarán con la difícil tarea de representar a todos los canarios en la mayor competencia de baile organizada en el mundo. Es una cita importante ya que también es una plataforma para seguir creciendo y conociendo a otros competidores. Permite tener contacto directo con jueces con mucha experiencia que los ayudarán a seguir desarrollándose en el mundo de la competencia y a su vez como bailarines profesionales. La próxima edición será un nuevo reencuentro con todos los bailarines del mundo, en una competencia de muy alto nivel, y creo que será una experiencia fantástica para todos.

Han sido años duros por la crisis sanitaria originada por la Covid-19. ¿Cree que la gente tiene aún más ganas de reencontrarse con la salsa?

Si bien el daño fue mucho, la gente, el público salsero no perdió las ganas de bailar. Todo problema o conflicto es una oportunidad para crecer. En este sentido, Nichiren Daishonin dijo: «El invierno siempre se convierte en primavera», y yo lo veo de esa manera. Con la pandemia aprendimos o encontramos otras formas de seguir en contacto, de tomar clases, de bailar, de realizar eventos, y la gente no perdió las ganas del contacto presencial. Ahora, poco a poco estamos volviendo a nuestros encuentros, y esto no va a parar, por el contrario, creo que cada vez será mayor.

El baile es un pilar social para compartir, conocernos y disfrutar

Para la gente inexperta, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de iniciarse en el aprendizaje de la salsa o el mambo?

Fundamentalmente hay que buscar un profesor que nos inicie en el género, no importa el estilo, siempre hay que recordar que esto es un baile social, luego, más adelante, si uno quiere profesionalizarse hay otro camino para recorrer. Nunca hay que olvidarse de que es un pilar social para compartir, conocernos y disfrutar.

¿Cómo podría usted animar a los canarios y a los amantes de la salsa para que se inscriban y participen en esta decimoctava edición del Canarias Salsa Open?

Canarias Salsa Open es la competencia donde vivirán una experiencia única, vivirán un fin de semana como verdaderos artistas y profesionales. No quiero olvidarme de destacar la labor que realiza todo el equipo que conforma este evento, que les acompañarán a lo largo de esta experiencia, una experiencia que no olvidarán nunca.