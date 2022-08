Cuenta atrás para el Phe Festival

Queda menos de una semana para que arranque la celebración de Phe Festival, que cumple este año siete años de vida después de haberse consolidado tras celebrar dos ediciones en plena pandemia que demostraron que la cultura, efectivamente, es una actividad segura. El telón abrirá este viernes día 19 en la explanada del muelle con la novedad de que este 2022 habrá dos escenario en el recinto festivalero. Esto permitirá disfrutar de un cartel de grupos mucho más amplio: un total de 22.

Asimismo, hace unos días que la organización del festival veraniego de Puerto de la Cruz publicó el orden y distribución de las actuaciones de las dos jornadas de conciertos. De esta manera, el escenario principal dará el pistoletazo de salida el viernes a las 17:30 horas con The Weeird. A continuación, se subirán Las Dianas (18:50 horas), Queralt Lahoz (20:20 horas), Xoel López (22:10), Los Planetas (00:00) e Instituto Mexicano del Sonido (01:45 horas). En el escenario 2, las actuaciones del viernes arrancarán a las 18:10 horas con Mollo & The Freestyle Poodoo Experts. A continuación saldrán: Dani (19:35 horas), Kokoshca (21:20 horas) y The Parrots (23:10 horas).

Al día siguiente, el sábado día 20, el escenario principal del Phe recibirá a Baldosa a las 17:30 horas. A continuación, a las 18:50 horas, será el turno de Adiós Amores. Después, desfilarán ante el público de Puerto de la Cruz: Maika Makovski (20:20 horas), Alizzz (22:10 horas), Viva Suecia (00:00) y Digitalism (01:45 horas). En el escenario dos, el orden y los horarios han quedado distribuidos de la siguente manera: El faro (18:10 horas), Lucía Tacchetti (19:35 horas), Chaqueta de Chándal (21:20 horas) y Mula (23:10 horas). En cuanto a la venta de entrada, la organización confirmó el viernes pasado que avanza a buen ritmo y que todo parece indicar que se van a cumplir las previsiones. Serán unos 5.000 los asistentes al festival de música y tendencias por excelencia. Además, ayer Phe Festival inauguró la taquilla física para acercar el evento a los visitantes de la localidad turística.

Asimismo, durante toda la semana Phe tiene previsto, además de sus actividades deportivas y artística, un programa de acciones abiertas al diálogo sobre aspectos de interés relacionados con el valor de la cultura como acelerador del desarrollo sostenible de las ciudades: Phe Creative.

Empezará con un diálogo abierto sobre innovación social y creatividad enfocado al mundo de la industria musical el próximo jueves 18 de agosto en el jardín del antiguo convento de Santo Domingo de Puerto de la Cruz, con entrada libre. Estará moderado por el periodista Job Ledesma y contará con la participación de impulsores de proyectos, promotores o gestores, como es el caso de Joan Vich Montaner, autor del libro Aquí vivía yo. Una crónica emocional de mis 25 años en el FIB (Libros del K.O., 2022), Marian Lozano, de la Agencia Casa Lozano, y el alcalde Marco González.