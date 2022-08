‘30 Monedas’ en el Casino

El rodaje de la segunda temporada de 30 Monedas continúa recorriendo los rincones de Tenerife. La grabación de la serie dirigida por Álex de la Iglesia tomó el lunes 15 de agosto el Casino de Tenerife durante toda la jornada después de que la semana anterior el equipo también estuviera rodando en diferentes rincones del casco histórico de La Laguna. A pesar de que los preparativos dieron comienzo durante la mañana, con la llegada de camiones cargados de materiales a las plazas de Candelaria y España, el rodaje comenzó por la tarde y se prolongó hasta la medianoche en el hall y el salón principal del Casino de la capital chicharrera.

Tras algunas semanas rodando en el desierto, la filmación llegó hace días a Tenerife y el lunes 15, sobre las cinco de la tarde, comenzaron a llegar los extras que intervinieron en las escenas rodadas en el Casino, donde se reunieron más de un centenar de personas entre equipo técnico y artístico. Una bandera estadounidense ondeaba en la fachada del edificio capitalino como parte del atrezzo. Así, a pesar de que el rodaje conquistó algunos de las principales zonas del edificio, los socios pudieron hacer uso de espacios como el restaurante en el horario habitual.

La primera temporada de 30 Monedas fue el mayor éxito de público de HBO Max en todo 2021. Ahora, la segunda entrega se esta rodando desde el pasado mes de febrero en localizaciones de España, Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. La previsión es que se estrene en 2023, aunque aún no se conoce la fecha exacta. La segunda temporada arranca con la mayor parte del pueblo de Pedraza loco y encerrado en un psiquiátrico. Elena (Megan Montaner) yace en coma, en una oscura cama de hospital mientras Paco (Miguel Ángel Silvestre), destrozado por los remordimientos, intenta cuidar de ella. A medida que el horror crece a su alrededor, este grupo deberá enfrentarse a un nuevo enemigo, alguien tan perverso que hasta el mismo demonio le teme. Pero, ¿qué es del padre Vergara (Eduard Fernández) y su archienemigo, el cardenal Santoro (Manolo Solo)?

Nueva trama

Esta segunda temporada cuenta con la incorporación confirmada de Najwa Nimri, quien dará vida a Haruka, aunque a la actriz aún no se la ha visto en la Isla. Además, la nueva entrega ya ha hecho público uno de sus grandes fichajes, el actor estadounidense Paul Giamatti (Billions, John Adams, American Splendor), quien interpretará a Christian Barbrow, un multimillonario «del sector de la tecnología y los negocios, gurú de la ciencia, escritor de novelas de ciencia ficción y líder de una misteriosa Hermandad que cuenta entre sus miembros con la élite mundial», anunció hace algunas semanas HBO Max.

El que sí está en Tenerife es Miguel Ángel Silvestre, que repite en el papel de Paco, el alcalde de Pedraza, donde se desarrolla la trama de la primera temporada. El actor lleva ya unos días en la Isla que no ha dudado en recorrer cuando la grabación le ha dado un respiro. Así, el fin de semana sus seguidores en las redes sociales pudieron ver que se desplazó hasta el Teide. No obstante, esta no es la primera vez de Silvestre en Tenerife, donde ya estuvo en diciembre de 2019 rodando la serie de Netflix Sky Rojo. Al que también se ha visto en Tenerife estos días es al protagonista de la serie, Eduard Fernández, quien volverá a ponerse en la piel del padre Vergara, exorcista de profesión, boxeador y expresidiario.