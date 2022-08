Canarias está preparada para acoger del 5 al 9 de septiembre de 2022 la VIII edición del Reggae Can Festival, con una edición internacional en la que se aúna Cultura, Conciencia y Celebración (CCC). Este evento, de carácter regional, se celebrará este año en las islas de La Gomera y Tenerife, e incluirá no solo conciertos de Reggae, sino también charlas de concienciación medioambiental y de derechos humanos como la inmigración, encuentros con la industria musical, talleres de mezcla y producción de Reggae, talleres infantiles y de Sostenibilidad, entre otras actividades. El Reggae Can Festival fomenta, promueve y visibiliza el reggae hecho en Canarias, además de ser un escaparate de calidad para que los creadores, compositores, cantantes, músicos, Djs, bandas y bailarines del Archipiélago, puedan mostrar sus obras artísticas de creación propia. Este festival, que es gratuito y accesible al público, cuenta con grandes referentes del reggae en Canarias, además de artistas nacionales e internacionales de la talla de Sara Lugo o Roberto Sánchez.