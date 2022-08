El Festival de Cortos Villa de La Orotava celebrará en el presente 2022 su XVII edición. Este año, el certamen tendrá su semana grande del 7 al 13 de noviembre en las instalaciones del Auditorio Teobaldo Power y sus aledaños. La organización ya ha abierto el plazo para la presentación de cortometrajes, que se mantendrá abierto hasta el 26 de septiembre. Los interesados ya pueden presentar sus obras a concurso. Las bases del mismo ya han sido publicadas en la web www.festivalcortosorotava.com.

Los autores que quieran participar en esta próxima edición del Festival, que una vez más estará organizado por Cinenfoque en colaboración con el Ayuntamiento de La Orotava, tendrán que enviar sus trabajos online a través de la web www.movibeta.com.

En el concurso podrán participar todos los realizadores de nacionalidad española o que tengan su residencia en el territorio español. La duración de los cortos no sobrepasará en ningún caso los 30 minutos, incluidos los créditos.

Una vez más, el Festival de Cortos Villa de La Orotava contará con dos secciones principales diferenciadas, la oficial y la canaria. Ambas volverán a mostrarse en el Auditorio Teobaldo Power.

La primera se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre y la segunda el día 10. El certamen otorgará un primer premio de 2.000 euros, un segundo premio de 1.000 euros, un tercer premio de 500 euros y el premio al mejor cortometraje canario será de 500 euros.

En este 2022 también tendrá cabida la Sección off, con una exhibición más amplia de los cortos que no fueron exhibidos en la sección oficial del festival, cumpliendo así con una de las premisas del Festival, difundir el cortometraje. La Sección off se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre.

Además, esta cita con el mundo del cortometraje contará también con diversas actividades extras, como las proyecciones paralelas, las exposiciones relacionadas con el mundo audiovisual y los Foros, conferencias y talleres formativos, además de las proyecciones dirigidas a los centros educativos.

Trayectoria

La Orotava, valoró el alcalde Francisco Linares, «tiene el lujo de contar con uno de los encuentros culturales más importantes de Canarias en el panorama cinematográfico como es este Festival de Cortos Villa de La Orotava, una cita anual ineludible que con el tiempo se ha consolidado. Así, son muchos los directores que quieren presentar su corto a esta muestra, y son numerosos los ciudadanos, cinéfilos o no, que quieren disfrutar de las distintas sesiones que se ofrecen durante cuatro días en el Auditorio Teobaldo Power». También es de valorar –insistió el alcalde del conocido municipio del norte de la Isla– en que el del Festival de Cortos de La Orotava es «una herramienta para apoyar y promocionar el talento de las pequeñas producciones y, sobre todo, en estos momentos ya que la cultura es uno de los sectores más dañados por la pandemia mundial. A la par que es de valorar el movimiento y dinamización que genera el propio festival en el municipio repercutiendo en la economía local».