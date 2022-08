Ruts and La Isla Music prepara nuevos sonidos y proyectos con ‘Miss Lava’

Ruts & La Isla Music vuelve a la carga con una completa agenda de conciertos con los que presentará, además, su nuevo trabajo discográfico y nuevos sonidos. “Llego con nuevo proyecto, nuevo show y nuevas fechas”, celebra la artista tinerfeña, que empezará presentando sus nuevos temas en directo. El primero de este nuevo ciclo de recitales tendrá lugar en el Espacio R de La Recova de Santa Cruz de Tenerife. Será, exactamente, el próximo 2 de septiembre.

«La verdad es que se ha despertado todo después de la pandemia y han salido muchos conciertos para los próximos meses», celebró Ruth Barreto, vocalista de la formación y alma de la banda. Por eso, y también por las ganas de escenario que la tinerfeña tenía acumuladas durante estos últimos dos años, considera que este es el mejor momento para presentar su nueva iniciativa: Miss Lava. «Hay nueva cara y nuevos sonidos. Por fin, tras unos años con Flor de invierno que se alargaron con la pandemia, ha llegado el momento de lanzar lo nuevo. Estos conciertos se celebrarán antes, incluso, de que se lancen oficialmente los nuevos temas, pero a mime encanta defenderlas en directo y no me importa que ni siquiera estén promocionadas antes», detalló.

«Estamos en una época en la que los músicos ya no nos ceñimos tanto a un género»

Afrontar esta fase previa al lanzamiento definitivo del que será su próximo disco es, indicó, una forma de probarlas delante de su público. “Me gusta ver la reacción que tiene el público para así ir adaptándolas. En un disco, las cosas son de una determinada manera por distintos temas relacionados con la producción pero las canciones pueden adaptarse en cada directo dependiendo de la vibra de cada concierto».

Antes de final de año

El nuevo disco estará listo, confía, antes de finales de este 2022. «Me he propuesto esta fecha pero hay que decir que el formato está en desuso. La industria ha cambiado mucho y ya no es del todo necesario publicar un disco pero a mí me gusta hacerlo», continuó la también productora.

Los que quieran acercarse a las novedades de Ruts and La Isla Music podrán hacerlo este domingo día 7 de agosto si se acercan a la localidad lagunera de Bajamar. La artista forma parte del cartel de Bajamar Rock, concierto programado dentro de las fiestas de este pueblo costero. El encuentro arrancará a partir de las 21:00 horas.

Además, asegura que habrá sorpresas. Después de una década vinculada principalmente a la música reggae, Barreto tiene pensado tocar «otros palos». «Estamos en una época en la que los músicos ya no nos ceñimos tanto a un género. Hay una mezcla enorme y todos tenemos ganas de hacer lo que nos apetece en cada momento», celebró.

Por eso, y aunque no quiere dar muchas pistas, los temas de Miss Lava serán pura fusión. «Siempre he mezclado cosas, eso es verdad,. He hecho cosas de soul y R&B pero ahora se va a notar más». Solo una pista: a Ruth Barreto el encanta la salsa «lo dejo ahí».

«Voy a hacer lo que me motive porque perder la motivación es la muerte del artista»

No quiere imponerse barreras. «Voy a hacer lo que me motive porque perder la motivación es la muerte del artista», aseguró.

Este año ya le ha traido grandes satisfacciones, como su participación en las fiestas de San Juan que se organizan en Las Palmas de Gran Canaria. «Es un pedazo de evento con una energía altísima y con gente muy dispuesta a conectar», recordó. También participó en Noche de Taifas, el programa de la Televisión Canaria.

Para los próximos meses planea, por ejemplo, la reedición de Reggae Can Festival, actuará en el Ven a Santa Cruz que se celebrará también en septiembre y tiene un evento cerrado en el norte de Tenerife del que todavía no puede adelantar más datos. «Ya era hora de que la cosa se volviera a activar. Tenemos toda la predisposición necesaria para trabajar y por suerte los años de experiencia también hacen más fácil la comunicación con los gestores culturales», concluyó.