«La palabra tiene un poder evocador que invita a la magia»

¿Cómo se ha preparado para poner voz a los versos de Miguel Hernández?

No me ha hecho falta prepararme demasiado porque Miguel Hernández es uno de mis poetas de cabecera y lo tengo bastante estudiado y leído desde hace mucho tiempo. Lo releo de vez en cuando y me gusta mucho su manera de escribir y su poesía. De hecho, yo ya había hecho alguna interpretación de versos de Miguel Hernández. Desde que me propusieron este recital de música y poesía sobre el autor me atrajo mucho la idea y dije que sí. Afortunadamente contaba con tiempo libre para poder hacerlo y agradezco mucho a Luis Santana, que es un extraordinario cantante y que nos deleitará con su voz, que pensara en mí para acompañarlo sobre el escenario.

¿Está contento entonces con la selección de textos realizada para esta función?

Es una propuesta muy bonita porque la selección de textos que se ha hecho es muy inteligente. Hay poesías muy conocidas pero también hay otras que van a sorprender porque no son las que más hemos escuchado o leído y siempre está bien descubrirle algo nuevo al público. Además, dentro de la dramaturgia interna del recital, las poesías están muy bien armadas, así como las alternancias entre las poesías y las canciones. El público va a reconocer perfectamente a ese Miguel Hernández comprometido sociológica y políticamente con el momento que le tocó vivir, un hombre enamorado de la poesía y persiguiendo siempre una justicia social. Es muy bonita la propuesta y estoy feliz por poder participar.

¿Se queda con alguno de los textos que recita?

Hay textos que el público puede que escuche por primera vez pero yo destaco uno de los poemas que me toca leer y cuando vi que estaba en la selección di gracias a los dioses porque es una de las poesías más bonitas que yo he escuchado nunca. Es la Elegía a Ramón Sijé, que es una de las más hermosas maneras de lamentar la muerte de un amigo porque muestra cómo se puede describir con palabras tan hermosas la pérdida de un ser querido. Para mí es uno de los poemas de Miguel Hernández que siempre me ha conmovido enormemente y poder tenerlo en este recital ha sido una gran alegría.

Esta propuesta deja claro que Miguel Hernández y su obra no pasan de moda por muchos años que pasen.

Sí, totalmente. Afortunadamente tenemos nombres en la literatura española que no pasarán de moda nunca porque por alguna razón, por su talento, se han convertido en clásicos contemporáneos que podemos revisitar una y otra vez y descubrir cosas nuevas en ellos.

¿Qué papel juega en la parte más musical de este recital?

Estoy simplemente recitando, aunque ya he cantando otras veces. En esta ocasión voy de recitador únicamente y es Luis Santana, un tenor maravilloso, el que va a estar cantando perfectamente y yo estaré escuchándole feliz.

Este proyecto también lo ha protagonizado Emilio Gutiérrez Caba, ¿ha tenido la oportunidad de verlo sobre las tablas con esta propuesta?

No he visto lo que ha hecho pero Emilio es un actor al que quiero y admiro, y además somos muy amigos desde hace mucho tiempo y hemos trabajado juntos, así que espero estar a la altura que seguro que ha alcanzado él las veces que lo ha hecho. Es uno de los actores a los que más quiero y admiro de este país.

Se trata de una propuesta muy íntima y cruda y su voz es la que toma protagonismo una vez más, ya que a lo largo de su carrera ha demostrado que puede defenderse únicamente con esta herramienta.

Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que la voz es una de las armas más poderosas que tenemos los intérpretes. Siempre he tratado de cultivarla lo más posible y comunicar con la voz todo lo posible. Me ha gustado siempre el teatro de grandes textos y he hecho muchos recitales de poesía y obras como recitador de orquesta y siempre me ha gustado mezclar la voz con la música porque la palabra tiene un poder evocador enorme, pero si encima va acompañada de la música, que también tiene una gran capacidad emotiva, el efecto se multiplica y puede ocurrir algo muy mágico.

Más allá de Miguel Hernández, ¿trabaja actualmente en otros proyectos?

Afortunadamente sí. Precisamente he podido hacer este recital gracias a un descanso de la gira que estoy haciendo con Oceanía. Es un monólogo precioso y me está dando muchas alegrías. Lo tuve ocho semanas en las Naves del Español en Matadero y ahora iniciaré una gira que me llevará por 50 ciudades. Me está dando muchas alegrías porque es muy bonito lo que se crea en la sala. El público conecta de una manera brutal con este monólogo y estoy muy feliz. Estaré hasta el mes de febrero del próximo año con esta gira.