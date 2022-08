‘Bailando’ a ritmo de Bencomo

El cantante Álex Bencomo no solo quiere poner a bailar a todo el público canario con su nueva canción, sino también ofrecerles un verano inolvidable. Bailando es el nuevo sencillo del tinerfeño, que forma parte de su EP De Oeste a Sur. Para su presentación se ha rodeado de amigos y profesionales ya que ha sido producido por Fran Perea y el videoclip está protagonizado por la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Así, reconoce que ha tenido «bastante suerte» en esta nueva etapa de su proyecto musical.

«Estoy muy bien rodeado» resume y recuerda que fue hace un año cuando coincidió con Fran Perea y «a partir de ahí se ha convertido en el padrino de este proyecto». Hasta este momento, la productora Sinfonía en Nobemol tan solo había publicado el material del propio Fran Perea por lo que el tinerfeño destaca la importancia de este gesto. Además, adelanta que con Perea «vendrán noticias porque nuestra colaboración no se va a quedar en la grabación sino que a lo mejor cuenta con un rol más activo en los próximos lanzamientos».

Rememora que desde que comenzó a publicar música en solitario –antes formaba parte de una banda– le ha gustado mezclar bastantes estilos, aunque siempre con una base de pop y eso precisamente hace posible que sus canciones sean bastante diferentes las unas de las otras, «no me gusta que todos los temas suenen a lo mismo». Compone todas sus canciones e incluso algunas las graba él mismo en su propio estudio.

«Creo que mi trabajo anterior era como un pequeño monólogo interior para abordar ciertas cuestiones, mientras que esta nueva etapa la afronto con una mayor apertura, felicidad y alegría», explica el cantante quien resume de esta forma el EP De Oeste a Sur, que está compuesto por dos partes: el Sur, con unos ritmos más frescos y bailables, con las dos canciones que ya se han publicado hasta el momento, y el Oeste, con sonidos más country e indie. Estos dos temas está previsto que salgan a mediados de septiembre y aún estudian la posibilidad de ampliar con una canción más.

Así, los dos primeros sencillos de este nuevo trabajo se pueden escuchar ya en todas las plataformas digitales. Además, el músico se ha propuesto acompañar cada nuevo tema de un vídeo que ayude en la promoción. Lo que tú me das salió con «un no videoclip», afirma su autor puesto que la grabación no pretendía serlo sino que nació como un vídeo casual hecho entre amigos.

Para Bailando Bencomo se ha rodeado de lo mejor, con la Reina del Carnaval, Ruth Hernández, la productora The Kung Fu Brothers y parte de su banda para interpretar algunos papeles. El cantante conoce a Hernández desde hace tiempo y ella siempre había querido salir en uno de sus vídeos, así que cuando surgió la oportunidad no la dejaron pasar.

Hace un mes presentó el proyecto en La Bowie Bar, al que acudió Fran Perea, con el que tocó incluso las canciones que aún no han sido lanzadas. Tras el verano, espera poder iniciar la gira con la que pretende salir fuera de las Islas. Estos días se suceden los ensayos con la banda porque, explica, él solía actuar con su guitarra pero tras los últimos conciertos «nos ha despertado el gusanito de ofrecer un espectáculo más redondo». Mientras tanto, destaca la importancia que tienen «microgestos», como darle me gusta a sus vídeos. «Estamos acostumbrados a apoyar a los grandes de la música y nos olvidamos de los que tenemos más cerca», por eso anima a apoyar a la cultura canaria.