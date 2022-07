Adeje fue la localidad en la que Alejandro Sanz dio a Tenerife el concierto que la pandemia le robó en el verano de 2022. Los 13.000 asistentes al evento disfrutaron por fin del espectáculo preparado por el cantante madrileño para conmemorar sus 30 años de éxitos.

Canciones que se han convertido en historia de la música en todo el país y algunas incluso en todo el planeta, como Corazón Partío, Looking for Paradise, No es lo mismo, El alma al aire o Viviendo deprisa formaron parte del show, algunas de ellas con arreglos novedosos que sirven al artista para demostrar que también tiene talento para reinventarse.

Leyenda del panorama musical y cantante con tablas, Sanz quiso combinar lo mejor de su historia con algunos momentos de sorpresa y gozo para los asistentes: Ariann, joven cantante tinerfeña formó parte del duo con el madrileño para interpretar Mi persona favorita "porque las promesas se cumplen", el feat de Yotuel en Te Canto Un Son con canto a la libertad de Cuba incluido y el homenaje especial a la componente canaria de su banda, Brigite Sosa, terminaron por desatar la locura del público.

Pero Alejandro Sanz también estaba disfrutando. Tenerife ha formado parte de todas sus giras y en esta ocasión regresó casi para cerrarla: es el penúltimo de los conciertos.

Hoy, unas horas después de que el madrieño salpicara a la Isla con su arte, ha querido compartir a través de Instagram sus sensaciones respecto a la jornada. Varias storys en las que comparte las publicaciones de sus fans y un post en el que compparte varias imágenes y videos de su actuación son los contenidos que ha publicado hasta el momento.

Y un comentario sencillo pero directo: "Ayer respiramos pura y absoluta felicidad. Tenerife, gracias".