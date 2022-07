DJ Beat Creator celebra cuatro décadas en la música con un gran cumpleaños

La discoteca Río Tenerife de Santa Cruz de Tenerife rinde homenaje a DJ Beat Creator en el 40 aniversario de su carrera musical. La cita, que será el sábado 30 de julio, contará además con la presencia de Big Charlie, JulDeejay, Krüger, La Maldita, Mito y Roger S Morgan, y se podrá disfrutar de un espectáculo de break dance, una disciplina que entusiasma al DJ tinerfeño. Bajo el título de Beat Creator, 40 años de música, tendrá lugar en el Edificio La Cascada del Parque Marítimo y las entradas anticipadas se pueden conseguir a través Tomaticket.

A pesar de que se trata de un homenaje a Beat Creator, uno de los habituales de las grandes salas y principales fiestas de Tenerife, el músico tinerfeño, al que reconoce que le da hasta vergüenza ser el protagonista de esta cita, reconoce que también es una forma de agradecer al resto de sus compañeros de profesión el trabajo que están realizando en el sector y que esta velada se convierta en una auténtica fiesta en la que todos serán los protagonistas. Y todo ello en un momento, explica, muy bueno para este género musical. «Estamos trabajando mucho; en mi caso, tengo prácticamente todo el verano repleto, con trabajo para los jueves, viernes y sábados», indica.

Frank está detrás de DJ Beat Creator y recuerda que fue en 1979 cuando pidió que le regalaran su primer disco porque ya la música era su gran pasión. En la década de 1980 se enganchó al break dance y eso «cambió mi vida», afirma, tanto en lo musical como en lo personal, puesto que este estilo de baile le permitió conocer a mucha gente con la que ha seguido manteniendo el contacto y con la que «crecí en el mundo del DJ aficionado».

Así fue como comenzó a hacer sus primeras mezclas caseras uniendo los vinilos con la música de la radio. Tras ello, empleó el dinero que le dieron en una beca de estudios para comprar su primer plato y tras pinchar en muchas fiestas que él y sus amigos organizaban en Ofra, su primer trabajo remunerado llegó en 1988, cuando lo contrataron como DJ residente en el Club A-gogo, en La Laguna. Desde entonces ha pinchado en casi todos los locales de la Isla y de todo eso guarda momentos inolvidables. Además, celebra que en los últimos años ha vuelto a resurgir el formato vinilo y eso ha permitido que DJ Beat Creator comparta su forma de ver la música en numerosos locales y eventos. Por todo ello, afirma que pinchar siempre ha sido su afición y jamás lo ha visto como un trabajo. Este mundo le ha permitido vivir muy buenos momentos, «y al final es eso lo que me llevo de estos 40 años», resume.

La carrera de DJ Beat Creator no se ha limitado únicamente a un estilo musical sino que «siempre me ha gustado disfrutar de todo lo bueno de cada ritmo» y por eso «es imposible encasillarme en tan solo uno». En sus sesiones se puede escuchar house, hip hop, soul, electro, disco, funk, old school y mucho más. Así, le gusta definirse como «ecléctico» a la hora de afrontar su trabajo. Por todo eso afirma que «siempre he trabajado muy contento» y precisamente por eso cree que ha tenido tanto trabajo a lo largo de las últimas cuatro décadas: «Para mí es esencial que todo lo he hecho con la misma ilusión que cuando empecé». Resume que así es «como más he disfrutado y como he hecho disfrutar a la gente».

Además, en esta época en la que todo está digitalizado, a él le gusta seguir pinchando con vinilos y por eso no es raro verlo llegar a una sesión cargado con centenares de discos. No obstante, no se cierra a las nuevas tecnologías y a veces por logística y comodidad mete toda su música en un pendrive.

Con todo ello, DJ Beat Creator pincha para «ver cómo el público disfruta de la música» y «ese será para mí siempre mi regalo». Tras 40 años pinchando, reconoce que «ya no soy tan joven pero sigo amando la música y me gusta expresarme a través de ella porque para mí es una forma de ser feliz».