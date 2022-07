El Auditorio de Tenerife presenta la programación de FAM Otoño. Siete espectáculos tendrán lugar entre septiembre y diciembre en los escenarios de este edificio insular y en el Espacio La Granja del Gobierno de Canarias. Ya está disponible toda la información y las entradas en www.famtenerife.com. El primer espectáculo será el 17 de septiembre con dos funciones, 18:00 y 20:00 horas, en la Sala de Cámara pero con un aforo limitado ya que TRES de Ballet Triádico, de Taiat Dansa, se desarrollará dentro del dispositivo que ha ingeniado la propia compañía, una especie de gran bola blanca en cuyo interior el público se sienta en cojines. La siguiente cita con la danza tendrá lugar en el exterior del Auditorio de Tenerife a las 19:00 horas con la propuesta del bailarín catalán Magí Serra y la bailarina eslovena Anamaria Klajnšček. Cossoc es un dueto de danza, una coreografía hipnótica, que muestra la complejidad y sencillez de una relación. El Espacio La Granja acoge el 30 de septiembre a las 20:00 horas uno de los espectáculos de FAM Otoño, el solo The very last northern white rhino, de Gaston Core. Las entradas ya se pueden adquirir en la página web www.famtenerife.com.