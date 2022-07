'Despechá', así se llama el último tema de Rosalía

Rosalía ha vuelto a sorprender y ha logrado convertir en éxito una canción, 'Despechá', que todavía no ha sacado oficialmente, pero sí ha interpretado en directo durante los conciertos de su gira 'Motomami. Volverá a cantarla este sábado y domingo en sus conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La canción de aires latinos que habla de una mujer despechada que sale de fiesta con sus amigas para superar lo ocurrido se ha convertido en un nuevo himno de 'Motomami'. El tema que, al igual que sus actuaciones, se han viralizado en redes sociales a través de vídeos de los directos y de tiktoks lleva camino de transformarse en canción del verano.

La canción no puede encontrarse en ninguna plataforma públicamente todavía, no está grabada en un estudio y ni siquiera tenía título cuando la presentó por primera vez. No obstante, ha conseguido que sus fans ya se hayan aprendido su letra y se ha convertido en otro éxito de la cantante de Sant Esteve Sesrovires.

El título de la canción lo decidió contando con su público con quien valoró la idea de dos posibles nombres: "¿"Despechá" o "De lao a lao"?". Ganó el primero.

El primer lugar donde lo interpretó fue en Almería, donde ofreció el primer concierto de Motomami World Tour. Poco después, la intérprete publicó un pasaje de 'Despechá' en su cuenta oficial de Instagram. Empieza así: "Baby, no me llames, que yo estoy ocupada olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale, con todas mis motomamis, con toda mis gyales".

En sus conciertos, la artista catalana no solo ha estrenado "Despechá", sino que también ha brindado otras inéditas, como 'Aislamiento' y 'Dinero' y 'Libertad".