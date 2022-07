Máximo Huerta (Utiel, Valencia, 1971) estará este viernes día 22 de julio, a partir de las 18:00 horas, en la librería El barco de papel, en El Sauzal. Llega para presentar su última novela, Adiós, pequeño. Este libro es un relato de su propia vida.

Este jueves estuvo en Gran Canaria y el viernes le toca en El Sauzal.

Sí y tengo muchas ganas. Además, Barco de papel es una librería con la que mantengo una amistad desde hace años. Hablamos mucho y creo que tiene calidad, muy buen movimiento y que tiene un nivel de agenda buenísimo. Me han invitado muchas veces y esta vez ya he podido, por fin, ir. Tengo muchas ganas.

¿Ha sido esta una novela más complicada de escribir que el resto?

No, este libro ya estaba escrito de alguna manera. Lo que he tenido que hacer es traducirlo pero estaba ya dentro. Hay libros que están en el corazón, en el alma y en las tripas. Lo que ha habido es que controlar la emoción para convertirlo en novela. Es un libro que está lleno de emociones, de verdad, de sinceridad y por eso está gustando y triunfando tanto. Ha tocado el alma, como algunas canciones.

La infancia es ese territorio al que todos queremos volver pero ¿es fácil hacer ese ejercicio cuando se trata de escribir un libro sobre uno mismo?

Creo que todos lo hacemos a diario. Casi cada día recordamos algo de la infancia. Es una época larguísima que nunca olvidamos. Todos, en algún momento, la recordamos con un olor o con algún juego, quizás con alguna imagen. Volver a la infancia es un ejercicio que todos hacemos casi a diario.

La memoria, recurso y uno de los temas principales de este libro, es un poco traicionera. ¿Todo lo que aparece en Adiós, pequeño sucedió realmente?

Toda la novela es ya una novela. En cuanto ya está escrito, es novela. En cuanto aparece publicada con sus tapas ya es de los lectores, ya todo es ficción. Pero esta es una novela verídica y absolutamente sincera.

Además está grabando el audiolibro.

Sí, lo acabo de terminar. Me ha hecho mucha ilusión porque nunca había hecho uno y en esta novela me parece que es una experiencia muy bonita escuchar al autor narrándote la historia. Ha sido emocionante. Es como si alguien te contara un cuento al oído.

En esta novela cobra más sentido aún.

Sí, porque el protagonista de la novela soy yo. Aunque en esta novela todos somos protagonistas, en realidad. Cada persona se siente protagonista en Adiós, pequeño. Todos los lectores se sienten protagonistas.

¿Cómo está siendo la respuesta de los lectores?

Maravillosa. Es una novela que toca la fibra, que emociona, que toca el corazón, que rasca en los recuerdos y que te hace volver a tu familia, a mirar tus recuerdos. Es una novela en la que pasan muchas cosas. Hay una gran historia de amor y un gran desamor de una pareja y cada uno está encontrando a su familia dentro de Adiós, pequeño. Está siendo maravilloso. Nunca había sentido tanto cariño con una novela, jamás había sentido tanto cariño y tanto amor hacia un libro.

La familia es uno de los terrenos literarios más atractivos y más visitados.

Es que la familia es el centro del universo, de todos los universos. Es nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño barrio. Es nuestro pequeño círculo. La familia es, literariamente, muy atractiva. Todas las novelas, al final, nacen del amor o de la familia. En algún momento la familia siempre es el centro. Creo que es literariamente maravilloso eso. Me gusta que las familias sean siempre el eje de mis novelas.

Hay un personaje muy especial: Doña Leo.

Sí, la perrita. Es un homenaje a Platero y yo. La perra, Doña Leo, es la que hace todo el recorrido con el narrador y lo hace como si fuera Platero, de Juan Ramón Jiménez. Es una manera de mantener la inocencia, la frescura y la capacidad de sorpresa que tienen los perros. Siempre están sorprendidos y como si cada día fuera nuevo.

Un tema importante –y que quizás se tendría que convertir en centro del debate más a menudo– es el papel del cuidador. Esta novela plasma muy bien ese momento en el que los hijos se convierten en cuidadores de sus padres.

Es que cuidar a los que nos cuidaron es esencial. Y es algo por lo que, de alguna manera, casi todos pasaremos. Ofrecer amor a quien te ofreció amor, ofrecer cariño a quien te ofreció cariño, ofrecer mimos y atención a quien te cuidó, me parece esencial. Creo que es devolver el amor con el que viniste a la vida.

Recogió hace un mes el Premio Fernando Lara de novela...

Es un orgullo, un honor y una manera de reconectar con la parte que a mí más me gusta que es la de contar historias.

Y ya podemos hablar de futuros proyectos...

Sí, yo no paro nunca de escribir. Desde niño siempre he estado escribiendo y siempre he estado contándome cuentos, historias, leyéndolas o escribiendo y dibujándolas. Desde siempre tengo algo en marcha y también ahora tengo otra novela en marcha también.