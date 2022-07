Eva Cruz: «El hueco que deja una amistad que se rompe es muy desgarrador»

«El hueco que deja una amistad que se rompe por un enfrentamiento es muy desgarrador. Tus amigos son tu biografía». Son palabras de la escritora Eva Cruz (Santa Cruz de Tenerife, 1973), que este martes 19 de julio presentó su primera novela – Veinte años de Sol– en la Biblioteca de Arte de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Acompañada del periodista Jorge Berástegui, Cruz adelantó además que los derechos del libro ya han sido vendidos y la historia se convertirá pronto en una serie de seis capítulos. La autora participará, asimismo, en la elaboración del guión para esa adaptación.

Veinte años de Sol (AdN, 2022) es la primera novela de esta filóloga, periodista y traductora que consiguió llenar el aforo dispuesto en la sala para su presentación. «La novela salió el pasado 12 de mayo y ya tiene un recorrido. Han salido críticas muy positivas pero lo que me sorprende es que la gente haya leído libros tan distintos. Algunas de esas críticas son más políticas y se centran en temas que abordo como la corrupción urbanística y otras van más por el tema de la ciencia ficción, por ejemplo», aseguró.

Cruz partió de una vivencia personal para trazar una historia que es a la vez el retrato de una clase social en decadencia y una reflexión sobre la amistad, la memoria y el paso del tiempo. La autora sufrió un doble desprendimiento de retina hace un tiempo y decidió usar esa experiencia para plasmarla en uno de sus personajes. «Ha escrito un libro estupendo con una escritura muy precisa. No sobra nada y eso es lo más difícil», asegurópor su parte Berástegui durante su introducción. «Sus personajes son complejos y están muy bien construidos, sin tópicos ni maniqueísmos», incidió.

La presentación sirvió para recorrer todos los aspectos de una novela que sitúa al lector frente a la posibilidad de que, en un futuro no muy lejano, la neurociencia pueda eliminar, matizar o incluso implantar nuevos recuerdos en el cerebro humano. «La otra historia es la de la amistad; ahí está la verdad emocional que yo quería contar», detalló Cruz.

En su opinión, el tema de la amistad no ha sido lo suficientemente tratado en la literatura y la idea de que las relaciones de la infancia deben durar para toda la vida es una falacia. «Creo que cuando se rompen a la gente no le gusta hablar de ello. Da como vergüenza porque ese tipo de rupturas suelen partir de una traición».

La escritora también habló de su relación con la escritura y su vocación. Aseguró estar «muy contenta» de haber publicado su primer libro «cuando ya tengo una vida hecha». «Si hubiera publicado algo a los 20 años, seguro que hubiera sido peor. Me resistí a esta vocación», reflexionó.

La ciencia es otro de los grandes intereses de la autora, que además trabaja en el programa de radio Hoy por hoy preparando la sección de Ciencia con Manuel Martín Loeches. «Todo lo que se puede contar en el siglo XXI está en las fronteras de la ciencia. Me interesa muchísimo lo que tiene que decir sobre nuestra vida y admiro mucho a los científicos».

Cruz cocultncluyó su intervención –antes de dar paso a las preguntas de los asistentes– hablando de los motivos que le han llevado finalmente a seguir ese impulso creativo que le acompaña desde la infancia. «Yo he hecho una novela para entretener al personal. Muchos lectores me han escrito diciendo que les ha enganchado y eso es, sin duda, lo que más feliz me hace. Para mí era muy importante no ser aburrida ni pedante», concluyó.