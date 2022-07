Segismundos llega mañana al Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife dentro de la programación del festival de artes escénicas Mapas Fest. Esta versión de La vida es sueño del célebre Calderón de la Barca, reflexiona sobre el poder de los sueños y la introspección de un ser humano actual al que el mundo exterior le produce espanto. El Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife acerca al público esta propuesta que dará comienzo a las 20:00 horas y ya tiene las entradas a la venta a un precio de 15 euros en taquilla y 16 euros en la página web www.teatroguimera.es. Para este y el resto de eventos de Mapas Fest que se desarrollen en el Guimerá, el teatro ofrece la posibilidad de acogerse a una oferta de 2x1, pudiendo optar a ella hasta 24 horas antes del desarrollo del evento. El espacio santacrucero cuenta además con el número de teléfono 922609450 para cualquier información.

En Segismundos, Manuel Orjuela reflexiona a partir de la obra de Calderón de la Barca La vida es sueño, y a partir de su insomnio, sobre el poder de los sueños. «¿Qué pasa si Rosaura llega a una clínica del sueño, es conectada, y en un delirio inesperado es visitada por tres Segismundos?», se pregunta. A través de Rosaura pretende hablar de la pérdida y transformación de la palabra sueño con la ayuda de los más sublimes pasajes de Rosaura y Segismundo escritos por Calderón.

Así, Rosaura podrá visitar a tres Segismundos solitarios, para acudir a la soledad como otra de sus inquietudes de creación. El solipsismo es la doctrina que defiende que el sujeto pensante no puede afirmar ninguna existencia que no sea la suya propia. Así quiere indagar, a través de la obra de Calderón de la Barca, y específicamente con Segismundo, en las nuevas formas de solipsismo de nuestras vidas actuales. Sobre todo, quiere hacer énfasis sobre un mundo en el que el Segismundo de hoy prefiere permanecer en su caverna y no salir de ella por el miedo que le produce la sociedad.

El autor asegura querer hablar de ese individualismo «que nos caracteriza como sociedad contemporánea» y haciendo hincapié en las tres formas que considera las más pertinentes para mirar a ese Segismundo de hoy: la vejez, la drogadicción y la migración.

Invitación

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, anima a la ciudadanía a conocer esta original propuesta en la que su autor, Manuel Orjuela «se ha inspirado en el Segismundo de Calderón para hacernos reflexionar sobre cuestiones que seguramente muchos no nos habríamos planteado hasta el momento». De León puntualiza así mismo que «la cita llena el escenario de principio a fin, por su riqueza visual y técnica, como todas las propuestas por las que apostamos desde el Organismo Autónomo de Cultura».

El festival de artes escénicas Mapas Fest presenta Segismundos como parte de su programación de este año, en la que hay cabida para diferentes propuestas del mundo de la danza, el circo, el teatro en la calle y otros nuevos formatos. El Teatro Guimerá es tan solo uno de los escenarios que ha escogido esta iniciativa para representarlos, entre una cuarentena de ellos repartidos por toda la geografía del Archipiélago.