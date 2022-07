La escritora tinerfeña Penélope Delgado publica su segunda novela, El circo de los talentos olvidados, con la que está cosechando un gran éxito, no solo en Canarias sino en todo el territorio español e incluso fuera de las fronteras nacionales. Este libro sitúa al lector en el año 1951, en Londres, en un frío y lluvioso día de otoño, cuando nació Little Stone. Pronto pasó de ser hijo a huérfano, abandonado en la carpa de un circo ambulante, por lo que pasa a formar parte de una peculiar familia. ¿Cuál es el talento verdadero que habita en lo más profundo de nuestro ser esperando ser descubierto?

De este modo, Penélope Delgado invita a los lectores a realizar un viaje a través de las páginas de este nuevo libro. Este es un viaje que «se mueve mucho» porque cuenta con muchos personajes y muchos escenarios, pero ante todo «es un viaje al corazón humano» porque «es muy bonito lo que hay fuera, a nuestro alrededor, pero hacia dentro también tenemos un mundo maravilloso». «Somos diamantes en bruto que la mayoría de las veces nadie ha querido pulir pero ese ejercicio no podemos esperar que venga de fuera sino que lo tenemos que hacer nosotros mismos», relata la autora canaria, quien invita al lector a «abrazar esa realidad con luces y sombras».

Delgado publica El circo de los talentos olvidados con Círculo Rojo Grupo Editorial y afirma que su primera obra era muy personal porque necesitaba vaciarse, sacar todo lo que llevaba dentro, para llenarse de cosas nuevas. Y eso le ha permitido crecer como escritora para afrontar este nuevo proyecto creativo. Así, reconoce que ha sido «muy honesta» a la hora de escribir esta segunda novela. «Creo mucho en lo que he hecho y creo que la historia ha llegado al gran público; de alguna manera he logrado que las personas se sientan identificadas con alguno de los personajes y que también vean necesario ese ejercicio de mirarse hacia dentro», relata la canaria.

La idea para esta segunda novela surgió en lo más duro del confinamiento. «Todo el mundo salía a los balcones a aplaudir y cuando volvían a entrar en sus casas y cerraban las ventanas parecía que el mundo se paraba y que lo único que quedaba era mirar hacia dentro de uno mismo». Relata que tomó ese momento, además de como una desgracia, «como una oportunidad de pararnos y analizar nuestro camino, porque normalmente nos movemos como autómatas».

«Siento que he experimentado un crecimiento a nivel literario porque cuando me he enfrentado a la hoja en blanco me he sentido más cómoda y he podido indagar más desde la tranquilidad», explica la autora tinerfeña, quien además se ha atrevido a incluir bastantes personajes en esta nueva trama. Para dar forma a esta historia se inspiró «en el ser humano, en qué pensaría la gente en el momento en el que tiene tiempo para mirarse por dentro». «Me noté muy tranquila escribiéndolo», reconoce y añade que, aunque siempre hay que supeditarse a la llegada de la inspiración, «me sentí bien, lo tomé como un ejercicio de resiliencia y me pareció un momento maravilloso a pesar de todo lo que estaba ocurriendo».

Tras la fantástica recepción de su libro en la Feria del Libro de Madrid dice sentirse «sobrecogida» y «feliz» porque eso le ha permitido vender muchos ejemplares y que su libro tenga repercusión hasta en México o Canadá. Y en mitad de la promoción de su segunda novela ya tiene ganas de abordar la tercera, para la que ya tiene algunas ideas y para la que promete ser más ambiciosa aún.