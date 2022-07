«Deseo meter la cabeza en el cubo de estrellas que es Canarias»

¿Había actuado antes en Canarias?

Nunca he ido a Canarias y es un sueño que tengo desde hace años. Soy muy aficionada a la astronomía y sé que Canarias es un territorio importante para esta práctica. De hecho, me llamó la atención que incluso el alumbrado público de La Palma está regulado para no interferir con la actividad de los telescopios. Desde hace tiempo sé que tengo que ir a Canarias en algún momento de mi vida porque es un sueño guajiro para mí. Ya tenía pensando hacer un concierto en las Islas antes de que el festival Jazz & Más nos propusiera venir.

Con ese atractivo que el encuentra a Canarias, ¿cree que será un viaje que también le traerá inspiración para su música futura?

Absolutamente, estoy ansiosa por meter la cabeza en el cubo de estrellas, así me imagino yo este viaje que me hace mucha ilusión.

Desde que era muy pequeña, la naturaleza juega un papel importante en su vida, ¿eso también se ve reflejado en su manera de afrontar la composición musical?

Totalmente. Me crié en ese bosque que es Veracruz y el alambrado de mi cerebro y de mis conexiones más tempranas y primigenias con la música se formaron alrededor del silencio de la naturaleza y las oportunidades para soñar. Llevo varios años viviendo en Ámsterdam y siempre que voy a un lugar tan conectado con la naturaleza como es Canarias, donde no está todo regulado por la obra del hombre, disfruto mucho. Ahora yo no vivo en la naturaleza sino en la ciudad y siempre que voy a un lugar donde no está la obra del hombre en todos sitios y hay muchas más fuerzas que la del hombre me siento muy en casa.

A pesar de la lejanía con la naturaleza, Ámsterdam se está convirtiendo en una auténtica oportunidad para su carrera musical.

Es increíble vivir allí porque es un lugar muy inspirador y donde es muy fácil moverse para encontrar lo que uno no encuentra. Pero es cierto que a veces echo de menos la brutalidad de la naturaleza, que en los Países Bajos es más mansa.

¿Cómo surge la oportunidad de hacer un dúo con Louis Cole?

Nos conocimos en 2019 porque él estaba de gira en los Países Bajos e hicieron una jam session y decidimos hacer un concierto en mi casa Este mes de noviembre hizo un concierto con la Metropole Orchestra y me invitó a cantar con él y entonces reconectamos y hemos empezado a hacer un montón de conciertos diferentes.

¿Con qué propuesta llegan a Canarias?

En los conciertos habrá canciones de los dos, como ya hemos hecho antes, aunque ahora agregamos nuevo repertorio con temas suyos y míos. Tenemos universos muy diferentes que de alguna forma se alinean para crear su propio monstruo cuando tocamos juntos.

Tan propensa a la improvisación como es usted, ¿cómo lleva trabajar con nuevos músicos a los que a lo mejor no conoce tanto?

Tenemos empatía y eso es lo más interesante. Nuestros universos musicales son diferentes pero estamos muy en línea con el mensaje y el lenguaje y la misión que tememos en la música. Realmente es muy fácil. Hay espacios para la improvisación y hay cosas que son compuestas, pero todo funciona.

En su carrera artística siempre le ha gustado innovar y ofrecer nuevas propuestas con cada trabajo, ya sea a dúo, trío o como solista.

Sí, no me gusta encasillarme. Me gusta lo que sea sincero y tenga algo emocionante que aportar para mí y para la gente; eso es lo importante.

¿Dónde diría que se aprecian las influencias de su familia en su música actual?

Mi familia no son músicos de profesión pero crecí en un ambiente de arte porque mi madre es coreógrafa, por lo que crecí entre bambalinas y eso tuvo un fuerte impacto en la forma que me relaciono con el escenario, que para mí es un espacio sagrado donde cualquier gesto cuenta. Mi padre es productor de radio, cantó mucho durante su juventud, y eso influyó en mí porque la música coral creció en mi interior. Todo eso nutre la música que hago ahora. Mi padre es programador musical en la radio por lo que siempre está investigando para dar con nuevos compositores y propuestas, así que crecí con una amplia paleta musical.