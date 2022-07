Nilo Palenzuela: «La identidad es porosa y se apoya en la presencia de otros»

Se desprenden entonces estos versos del último eslabón de una ceguera telúrica. La silueta se mueve y vuelve a poner su mirada otra vez en el océano, pero en él ya no encuentra solamente pérdida. La marea trae ahora también un «rumor de cráneos» que es una invitación a pensar desde otro lugar. Palenzuela pone así palabras a un contexto ingrávido, pese a saber que el signo siempre está de paso. Como es su deber, en un momento la significación se apaga, pero revela antes una verdad imposible: «Ah, África, / ¿estabas ahí, / desde cuándo?».

La represión y el retorno de lo reprimido son lo mismo y forman parte de un mismo proceso. Ambas son, desde la lógica de la metonimia, como «la arena del continente, esas alas» tronando en silencio la represión del estar, el retorno del ser. De poco sirven los mapas si no nos desconocen. Por eso la pregunta por la identidad es tan importante: «¿ver-so-re-verso?».

No debemos desaprovechar el cuchillo de oportunidad que es la memoria. Palenzuela lo demuestra al quebrantar el olvido de los crímenes de Europa en el Gran Sur. Después de todo se puede afirmar, junto a Alonso Quesada, que no fueron tantas las Ventajas del bautismo. Un siglo más tarde, el mundo que emerge de tal devastación sigue aún sin exhumar aquellos «naufragios, negocios y conquistas». Desde Nador a Port Louis, desde Yibuti al Puerto de la Cruz, esta oda es un ofrecimiento para hacer del dolor topoi.

en vez de noticiarios, ¿por qué no poner la película Bamako de Abderrahmane Sissako

Otro tiempo, otro anhelo es el sentido que Nilo Palenzuela otorga a estos poemas. «La huida, la esperanza de ser de otra manera / que ser». La retroactividad de una primera y última promesa… Para eso nos convoca «como si no fuéramos todos», y es ahí, precisamente, donde toma cuerpo su leit motiv. Retorno a África, cambiar el paso para que estas «islas de Nadie» puedan rendir sus máscaras.

Hablar con Nilo Palenzuela es entrar en un universo de mirada atlántica, utopías destronadas, rutas homéricas, identidad sin aristas y humanidad de vocación babélica. Otro mar, otro suelo (El sastre de Apollinaire, 2022) es probablemente el primer poema largo en español de orientación africanista. Un viaje que afronta el Atlántico y las Islas Canarias para promover un encuentro con diversos entornos en un collage identitario de voces, imágenes y músicas que se entrelazan y viajan de África a Europa en un puente espiritual de múltiples direcciones. El continente africano, como la poesía, se resiste a la uniformidad y a la globalización, a la pérdida de las diferencias que acosa y asfixia a la entelequia europea. El poeta lucha por unir ambos mundos en un espacio universal y posmoderno.

«El libro nace como una necesidad y procede de años de aprendizaje», trata de contextualizar el poeta. «Por un lado, tiene en cuenta el viaje arquetípico hacia Occidente, presente en los relatos antiguos; también sus ecos posteriores». La conexión con la Ilíada y con Oda al Atlántico, de Tomás Morales, es pues inevitable. «En Morales, el viaje es un ejercicio de técnica, de construcción y de conquista», explica Palenzuela. «Se constituye el orden nuevo, de vocación expansiva y colonial. Ulises y Heracles se desplazan hacia Occidente, hacia mares y tierras desconocidas, y, en recreaciones posteriores del relato, también se acercan a las islas. En el Infierno de Dante, Ulises se encuentra hablando entre llamas; cuenta que su embarcación se hundió en el océano. Asimismo, el viajero, en otro relato clásico, pierde el timón y cae en este mismo entorno».

Las huellas de ese viaje, presente en Las Rosas de Hércules, están en Otro mar, otro suelo, que ve la luz en 2022, un siglo después de la publicación del volumen que cierra la obra cumbre de Tomás Morales. «Pero en ese año se publican otras obras que he tenido en cuenta, entre ellas, La tierra baldía, de T.S. Eliot, es decir, el libro que muestra la otra cara del proceso de expansión y optimismo de una cultura», apunta el escritor y catedrático.

De Otro mar, otro suelo.

Fragmento.

Cuando la luz ha cubierto la luz y las cosas reinan con sus nombres pegados a espalda, como instantes, mil y mil veces… ¿dónde entonces la memoria? Los pigmentos se unen a las cosas, toman un color rojo o verde, ligeramente negro en los pliegues: los seres destellan en el olvido de la herida, del sudor, de la pelambre.

Así desparraman fuera de sus cavernas el mal que antes te aterrorizaba desde que te arrancaron, o te arrancaste de tu morada. ¡Quién dijo que el mal se oculta y que la muerte tiene muchas muertes! Si el mal existe y lo vemos, si vemos cómo está de la misma forma que un lago en otro lago, ¿cómo no va a existir su reverso Imposible, Ese, Esos, Estos, ese que bajo los árboles nace, a veces abierto por uñas de esclavos y que no puede ser uno, una sola cosa, un solo nombre, ajeno a lo que de gregario tienen los hombres que todo lo babean con su razón? ¿No ves, cuando cruzan por el viejo puente de Bamako, a los hijos de Dios, con sus muertos, sus nombres y sus genealogías, como los hijos de los hijos vendrán para avanzar sobre el Níger en el mismo cuerpo? ¿Acaso no están aquí reunidos en las islas que recuerdan, a secas, y sin apenas conocimiento?

Bajo el continente nada duerme, en lo obscuro, en su luz. Tampoco en el cementerio marino del poeta de uno y otro mar, en el cementerio de Tomás Morales, en el cementerio de Leconte de Lisle, en el cementerio Bel-Air donde dormita Léolpold Sédar Senghor. ¿A quién no amenaza el dolor?