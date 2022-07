Luis Verge: «El mar me apasiona y me aporta paz interior»

¿Cómo arranca su pasión por la escritura?

Es algo que guardaba en la nevera. Desgraciadamente, no pude comenzar antes. En algunas ocasiones por no disponer de tiempo y en otras porque focalizaba el tiempo en otras distracciones.

Es un enamorado del mar y eso se aprecia en esta novela, ¿por qué?

La culpa de ello la tuvo mi padre. Desde que tengo uso de razón, recuerdo hacer snorkel o madrugando para ir a pescar. El mar me apasiona y me aporta paz interior.

¿De dónde surge la idea para esta novela de aventuras?

Era una idea que me rondaba la cabeza desde hacía bastante tiempo y, como supongo que les habrá ocurrido a muchos, me lancé a escribirla en el confinamiento.

Quiero publicar tres novelas antes de finalizar 2026; el único inconveniente es el tiempo

¿Cómo fue el proceso de documentación?

Complejo, tuve que exprimir tutoriales, la Wikipedia, vídeos en Youtube y Google Earth.

Háblenos un poco de sus protagonistas: Laura y Jorge.

Forman una pareja bastante sólida pero deberán enfrentarse a una situación que les desborda, tanto en el plano personal, como el emocional.

Acaba de sacar una segunda edición, ¿se esperaba esta aceptación?

Lo cierto es que me ha cogido algo desprevenido. Si soy sincero, he escrito la novela como un reto personal y madurando a fuego lento esa idea. Creo que el lector disfrutará bastante de la aventura. Las críticas así me lo dan a entender.

¿Trabaja ya en su siguiente proyecto literario?

Sí. Tengo en mente publicar tres novelas antes de finalizar el año 2026. El inconveniente es el tiempo y que requiere estar en una situación de descanso emocional, es la unica manera para que las ideas vayan aflojando.