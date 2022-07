"Valle Inclán es un autor de la misma calidad que Shakespeare o que Cervantes"

Vilanova está de enhorabuena. Gracias a la iniciativa de la Asociación de Amigos de Valle Inclán la localidad disfruta de un homenaje a Valle Inclán que ha llegado para quedarse. Se trata del Festivalle, un festival de teatro que en su primera edición ha podido contar con nombres de la talla de Rafael Álvarez “El Brujo”. La que es una de las trayectorias más respetadas, valoradas y premiadas de la escena nacional ya dejó muestras de su impronta en la noche de este martes. Y el miércoles volverá a hacerlo en el Auditorio vilanovés con “El Alma de Valle Inclán”.

Bienvenido a la comarca de O Salnés nuevamente.

Me gusta muchísimo venir aquí. Me relaja, me gusta el aire, la gente y el ambiente... Algunas veces he venido y no por trabajo. Pepe Rubianes era muy amigo mío y un gran admirador de Valle Inclán y estuve con él por aquí alguna vez. Ahora vengo por un motivo bien distinto. Por la presentación de “Luces de Bohemia”, las conexiones ocultas de Luces de Bohemia de la mano de la asociación de Amigos de Valle Inclán.

La ha cogido gusto a Vilanova.

Es un festival que están trabajando mucho y ya el año pasado trabé amistad con ellos, hicimos buenas migas y hablamos de dar el impulso al festival. Es una especie de conferencia dramatizada, performance, sobre las conexiones ocultas en Luces de Bohemia, de sus referencias al ocultismo, a las sociedades iniciáticas, a Egipto, al karma de la india. Es sobre el misticismo y los fenómenos ocultos que están ahí, en la obra, formando una red.

Es usted, con su presencia y su trayectoria el cabeza de cartel de una iniciativa llamada Festivalle que nace prácticamente de su mano. ¿Qué le parece?

Me parece una iniciativa maravillosa. Valle Inclán es un autor de una categoría, de una profundidad y de un alcance que todavía no se valora como se debe. Aún no se ha percibido bien su pensamiento, su legado y su impronta. Es un autor de la calidad de Shakespeare, pero no es tan promocionado o tan conocido. De la misma calidad que Cervantes. Valle Inclán es el gran diamante de Galicia y está todavía por descubrir. Se tenía que hacer y leer más a Valle Inclán. En eso el ejemplo es el de los ingleses con Shakespeare. Es el referente y en él se han impregnado todas las señas de identidad británicas. Valle, que es un autor tan grande como Shakespeare por su producción, planteamiento o diálogos, aún es un gran desconocido para muchísima gente y es una pena. Sé que hay una cátedra sobre él en la Universidad de Santiago de Compostela, pero tenía que tener mucha más visibilidad.

No son muchos los certámenes que se centran única y exclusivamente en un solo autor. ¿Qué opina al respecto?

Apoyo rotundamente este formato. Es un festival muy necesario para empezar a hacer más cosas en Galicia con Valle Inclán, puede ser el germen de un montón de actividades. Además, en un sitio como Vilanova, tan ligado al autor. Con la Casa Museo que es casi como un santuario y que enjuga la esencia de su obra.

Usted está con dos espectáculos en el Festivalle. El primero de ellos es “Luces de Bohemia”. ¿Cuál es la sensación que quiere que se lleve el espectador?

Es un experimento muy especial y he tenido poco tiempo para ensayar esto. Mucho de mi tiempo se lo dediqué a Luces de Bohemia y a preparar esta guía. Que tiene muchas citas explícitas a todo un mundo de conocimientos antiguos, de magia, de esoterismo… Es una versión valleinclanesca de la tragedia griega, pero con un lenguaje y una estética nueva.

José Luis Méndez Romeu, director del festival, dice que la obra de Valle Inclán todavía tiene un largo recorrido en el mundo teatral, ¿lo cree así?

Claro. Tengo las obras completas de Valle Inclán y es un legado muy extenso. Son obras realmente intensas. Las Sonatas, las Comedias Bárbaras o La lámpara maravillosa que es un libro muy desconocido, pero es de donde se reúne el todo de Valle. Es un como un apóstol, un profeta, el que coge el legado de una cultura que estaba desapareciendo, incluso en su época. La que viene de la tradición oral, la de la memoria colectiva, de los cuentos, de las leyendas… Y Valle convierte todo eso en literatura. Lo mismo que hizo Cervantes con El Quijote. Valle lo hizo con toda la leyenda, con la Galicia misteriosa, el mundo celta, la magia druídica…

El sector del teatro viene de acusar los efectos de una pandemia. ¿Qué está percibiendo en esta vuelta a la normalidad?

Estoy viendo que hay una diferencia respecto al año pasado en el verano cuando empezamos a sacudirnos el tema de la pandemia. Ese año los espectáculos fueron cogidos con gran entusiasmo, pero este año ya hay una saturación de espectáculos. Lo comparo con la época del destape. Cuando murió Franco hubo un montón de gente despelotándose, aunque no viniera a cuento. Era el producto de la represión vivida y ahora también hay un efecto rebote. Hay demasiado espectáculo, sobre todo de música.

En sus representaciones siempre suele hacer guiños a la actualidad. ¿Quizá la realidad que vivimos quizá es demasiado cruda para el humor?

Siempre, hay que meter humor. Se puede hacer y se debe de hacer, el humor se hace siempre con la tragedia. Cuando las cosas se disparan en sentido absurdo, y si las cosas se ponen como ahora el humor es un desfogue, una vía de escape necesaria.

Sabe que muchos le echamos de menos en el cine.

Supongo. Ahora ya no miro al cine. Ayer me hablaron de ello, pero no tengo tiempo para hacer cine y una película que igual no me interesa. Tengo mi propio camino y tengo mucho por recorrer todavía en ese camino.

¿Qué le diría a aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de parar una guerra y devolver la paz?

La guerra esta es una prueba de la inmadurez mental de la humanidad. De todos nosotros y de los políticos, los responsables de los gobiernos. Que haya una guerra no es noticia, hay 60 guerras ahora, la de Ucrania es la que tiene más visibilidad. Hay muchos conflictos armados, guerras, síntoma de la falta de inteligencia y que la gente que nos gobierna están ahí porque los votamos. Es terrible, y lo peor es lo que le pasa a la gente inocente. La Unión Europea debía haber explorado más posibilidades para llegar antes a un acuerdo y trabajar en una prevención diplomática. Putin es como un perro y con los perros hay que tener cierta habilidad para que no se conviertan en peligrosos.

Hoy es el turno de “El alma de Valle Inclán”. ¿Qué nos dice de esta pieza?

Esta pieza está basada en mis conocimientos, en las biografías de Valle Inclán que pude leer. En su leyenda como personaje de la literatura. Porque el gran personaje de Valle Inclán es él mismo. Está basada en eso.

Representa usted varias funciones diferentes a la vez. Además de por su talento, puede ser también referente en memoria.

No le hago mucha cuenta a eso, pese a que me lo comenta mucha gente. Ya me he acostumbrado y aprendo las cosas de memoria por vicio. La memoria es como el chicle, cuanto más se estira más se da de sí. A partir de ahí es maravilloso ejercitar la memoria a partir que vas cumpliendo más edad.

Sabemos que es usted muy aficionado al yoga. Es decir, que además de su mente, ejercita también su cuerpo.

Y Valle Inclán también. Valle Inclán tenía una inclinación hacia este mundo y habla de los yoguis en sus obras. Habla de que la sabiduría viene del oriente. Y en cuanto al físico hay que mantenerse y el yoga es ideal.