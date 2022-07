El cine astronómico conquista el Equipo PARA durante el mes de julio con MICA

El Equipo PARA de Santa Cruz de Tenerife se llena durante el presente mes de julio de historias relacionadas con la astronomía a través del Ciclo MICA. Así, cada jueves, a partir de las 21:30 horas, este enclave cultural albergará proyecciones con enfoques, formatos y géneros muy diversos, que van desde los cortometrajes de animación a otros de drama intimista algunos de ciencia ficción clásica, así como documentales sobre el tema indicado, y todos ellos relacionado con el cosmos.

Tras la inauguración del pasado jueves, el ciclo continúa el jueves 14 de julio con una selección de cortometrajes astronómicos. Esta noche se podrán ver 3A07 (Sergi León, ES, 2019), Acróbatas en el iglú (Galar Egüen y Guillermo Malo, ES, 2019), Down to Earth (Cesc Nógueras, ES, 2019), Hoop (Yvonne López, ES, 2019), Invaders (Daniel Prince, US, 2018), Les 7 Llums (Alberto Evangelio, ES, 2019), Map to the Stars, Mbya rapégüyto (Pedro Jaén, PY–ES, 2018) y Reencuentros (Rubén Seco, ES, 2019).

La próxima semana será el día del mediometraje con Zero (David Victori, ES-US, 2015) y la clausura de la iniciativa llegará el jueves 28 con el documental Un lugar sobre las nubes (Guillermo Carnero, ES-UK, 2017), en una velada que estará conducida por el miembro del Instituto Astrofísico de Canarias, Aurelio Carnero. Las entradas para cada proyección se pueden adquirir a través de Tickety.

Este ciclo llega al Equipo PARA como sucesor de la Muestra Internacional de Cine Astronómico, que nació en La Palma en 2015. Durante cuatro ediciones, esta cita integraba competiciones de cortometrajes sobre este género y secciones paralelas como conciertos de rock psicodélico, observaciones con telescopios y charlas científicas. El festival se celebró hasta 2018 bajo la dirección y gestión de Antonio Herrera.

MICA participó en otras citas como el Festivalito de La Palma, AntofaDocs en Chile o Fimucinema-Fimuncité. Ahora, este ciclo vuelve a reunir una variada oferta de cine astronómico desde una perspectiva multifocal y repite en cierta forma la estructura del festival, con cortometrajes como los que participaban en la competición, documentales como los que se proyectaban en la clausura y un mediometraje que se pudo ver en una de las ediciones.